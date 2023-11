Mama Izabeli Janachowskiej nie żyje. Prezenterka pożegnała ją w wyjątkowy sposób

Autorka programu „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” przeżywa trudne chwile. Była tancerka zacytowała w swojej publikacji w mediach społecznościowych wiersz Gałczyńskiego i poinformowała fanów o śmierci swojej matki. Poprosiła też o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym okresie.

Nie żyje mama Izabeli Janachowskiej

Od kilku dni Izabela Janachowska nie była aktywna w mediach społecznościowych, co nie umknęło uwadze fanów. Okazało się jednak, że to nie wina wakacji czy zaangażowania w nowy projekt, lecz śmierci jednego z najbliższych członków rodziny. Grażyna Janachowska zmarła w poniedziałek 20 listopada, a była tancerka obwieściła to w social mediach dwa dni później.

Gwiazda Polsatu opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie z mamą, na którym dają sobie buziaka. Udostępniła też nekrolog, z którego dowiadujemy się, że ostatnie pożegnanie Grażyny Janachowskiej odbędzie się 27 listopada o godzinie 13:00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Członkowie rodziny zmarłej zaapelowali: „Uprzejmie prosimy o nieskładanie kondolencji”.

Izabela Janachowska pod swoją publikacją zacytowała wiersz i napisała: „Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz. – K.I. Gałczyński. W tych trudnych chwilach prosimy o uszanowanie naszej prywatności”.

Pod jej wpisem momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy osób, które postanowiły okazać swoje wsparcie prezenterce. Kondolencje złożyli m.in. Marcelina Zawadzka, Rafał Maserak, Ada Fijał, Natasza Urbańska, Anna Kalczyńska, Joanna Koroniewska, żona Andrzeja Sołtysika – Patrycja Sołtysik czy Sylwia Bomba.

Relacje Izabeli Janachowskiej z mamą

Wiadomo, że Izabela Janachowska miała bardzo dobre relacje ze swoją mamą i mogła na nią liczyć w ciężkich sytuacjach. Jeszcze kilka miesięcy temu w rozmowie z „Vivą!” zdradziła: „Moja mama jest silną jednostką. Ale nasze relacje są dziś wspaniałe. Wraz z tatą przeprowadzili się do Warszawy – pojechali za córkami. Jeśli tylko nie jestem w pracy, to weekendy są tylko dla nas. I wydaje mi się, że dla Kriska to jest fajne, że wychowuje się w domu, gdzie są rodzice, dziadkowie i ciocie”.

