„Królowa życia” wraca w nowym formacie. Co wiemy o „Dagmara szuka męża”?

Dagmara Kaźmierska jest jedną z najbardziej barwnych postaci show „Królowe życia”. Jej opływające w luksusy życie przez kilkanaście lat było śledzone przez ekipę telewizyjną. W tym czasie zżyli się z nią widzowie, którzy chętnie oglądali poczynania celebrytki i jej przyjaciół – Jacka oraz Edzi. Dzięki formatowi TTV Kaźmierska stał się prawdziwą gwiazdą i zjednała sobie całą masę fanów – jej profil na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Trudno się zatem dziwić, że stacje telewizyjne chcą wykorzystać ten potencjał i zaangażowali ją w kolejny format.

„Dagmara szuka męża” z Jackiem i Conanem

Tym razem na oczach całej Polski Dagmara Kaźmierska wyruszy na poszukiwania ukochanego. Zdjęcia do show „Dagmara szuka męża” ruszyły już jesienią tego roku. Jest to autorski format firmy Dragon Head i już wiadomo, że odcinki show będą emitowane w stacji Super Polsat.

„Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie” – czytamy w opisie „Dagmara szuka męża”. Stacja zapewnia też, że w roli swatów pojawią się syn celebrytki Conan oraz jej przyjaciel Jacek.

Producent programu Wojciech Waśkiewicz w rozmowie z portalem Wirtualne Media przyznał, że wszystkich zaskoczyła „niewyczerpana inwencja i energia całej trójki” na planie. – Ekipa telewizyjna musiała być wyjątkowo sprawna, by nadążyć za akcją. Choć trudno w to uwierzyć, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Zarówno sytuacje, jak i wszyscy bohaterowie są autentyczni. To będzie kawał świetnej telewizyjnej rozrywki – poinformował.

Dagmara Kaźmierska dzieli się życiem w sieci. Ma ponad milion obserwujących

„Dagmara szuka męża”. Kiedy emisja?

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy Wirtualnych Mediów wynika, że „Dagmara szuka męża” zadebiutuje 11 grudnia 2023 roku o godz. 22:00 w stacji Super Polsat. Nowe epizody mają być emitowane w poniedziałki.

