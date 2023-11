Jennifer Lopez pokazała się w sukience polskiej projektantki. Podkreśliła zgrabną sylwetkę

Od początku swojej kariery Jennifer Lopez jest inspiracją dla milionów kobiet na całym świecie. Mimo upływu lat, figura piosenkarki przykuwa spojrzenia, a jej styl pozostaje niezmienny. Gwiazda lubi outfitami podkreślać swoje kobiece kształty. Poza tym potrafi stworzyć interesujący look zarówno na co dzień, jak i podczas eleganckich eventów. Teraz po raz kolejny to udowodniła.

Jennifer Lopez w sukience Magdy Butrym

Choć od premiery piosenki „Jenny from the block” minęło ponad 20 lat, Jennifer Lopez nadal chce sprawiać wrażenie „dziewczyny z sąsiedztwa”. Zdarza jej się to osiągać dzięki swoim stylizacjom, ponieważ na co dzień najczęściej wybiera klasyczne i casualowe elementy garderoby. Całkiem inaczej jest natomiast podczas wielkich wyjść, kiedy to stawia na seksowne kreacje, które podkreślają jej kobiecą i niewychudzoną sylwetkę. W ciągu swojej kariery bowiem JLo zrobiła ze swojej figury wielki atut, mimo tego, że na początku drogi specjaliści od wizerunku radzili jej, by zrzuciła trochę kilogramów.

Kilka dni temu piosenkarka ponownie zachwyciła fanów swoimi kształtami. Przed wyjściem na niedzielny event Jennifer Lopez opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć w dopasowanej, marszczonej sukience z przeszyciem po środku. Okazało się, że beżowa kreacja z charakterystycznym kwiatem z przodu to projekt Magdy Butrym. Sięgająca do połowy łydki kreacja pochodzi z kolekcji polskiej projektantki na sezon wiosna-lato 2024. Artystka uzupełniła ją transparentnymi butami, które dodatkowo optycznie wydłużyły jej nogi.

instagram

Sukces polskiej projektantki

Pod postem Jennifer Lopez pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zachwyceni fani pisali: „Co za figura!”, „Wyglądasz olśniewająco w tej sukience”, „Zjawiskowa”, „Nieskończenie piękna” czy „Najładniejsza kobieta po 50. roku życia na świecie”.

Owe zdjęcia gwiazdy na swoim Instagramie udostępniła również Magda Butrym. Pod jej publikacją z kolei Joanna Przetakiewicz napisała: „Obłęd”, natomiast inni internauci dodali: „Robi wrażenie” i „Idealna sukienka na zjawiskowej kobiecie”.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy taki sukces polskiej projektantki. Jej ultrakobiece kreacje zdobyły już serca światowych it-girls i takich międzynarodowych gwiazd, jak m.in. Hailey Bieber, Natalie Portman, Sophie Turner, Elsa Hosk, Dua Lipa czy Anna Taylor-Joy.

Czytaj też:

Jennifer Lopez „ofiarą” zepsutego filtra. Pokazała, jak wygląda naprawdęCzytaj też:

QUIZ z ról Jennifer Lopez. Pamiętacie „Pokojówkę na Manhattanie” i „Powiedz tak”?