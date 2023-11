Wayne Brady miał wypadek samochodowy. Potem pobił się z innym kierowcą

51-letni Wayne Brady jest zdobywcą nagrody Prime Time Emmy dla wyróżniającej się osobistości za pracę w „Whose Line Is It Anyway”, w który zaangażowany był w sezonach od pierwszego do dwunastego. Ogromnym sukcesem był także jego tal show „The Wayne Brady Show”, który zdobył cztery nagrody Daytime Emmy.

Brady jest jednak nie tylko satyrykiem ale też aktorem. Oglądać mogliśmy go w musicalu „Chicago”, „Gwiezdnych wrotach”, „Dirt” czy „Crossoverze”, a także serialach „Moda na sukces”, „Jak poznałem waszą matkę” czy „Wszyscy nienawidzą Chrisa”.

Wayne Brady miał wypadek samochodowy. W jakim jest stanie?

Teraz serwis TMZ podał informacje o niepokojącym wypadku z udziałem aktora. Do zdarzenia miało dojść na autostradzie Pacific Coast w Malibu w Kalifornii wieczorem w niedzielę 19 listopada. Wayne Brady jechał trasą, gdy do ruchu włączył się innny kierowca, uderzając z impetem w jego auto.

Jak informuje lokalna policja, komik oraz drugi uczestnik wypadku, 51-letni mężczyzna, zatrzymali swoje samochody na poboczu i wdali się ze sobą w sprzeczkę, która przerodziła się w bijatykę. Brady miał w końcu zawiadomić policję o całym zajściu, a drugi kierowca w tym czasie zbiegł z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze zatrzymali go niedługo później i został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca wypadku.

Wedle służb, Wayne Brady, który uchodzi za jednego z najmilszych ludzi w Hollywood, nie wymagał pomocy medycznej.

