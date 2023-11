Robert Pattinson zostanie ojcem. Jego partnerka potwierdziła ciążę

Odtwórca roli Edwarda w „Zmierzchu” oraz ostatniego Batmana niebawem zostanie po raz pierwszy ojcem. Jego wieloletnia partnerka potwierdziła ciążę podczas festiwalu Corona Capital w Meksyku. Modelka ucięła tym samym trwające od kilku tygodni spekulacje.

Z kim jest Robert Pattinson?

Przed laty Robert Pattinson był w niezwykle medialnej relacji z Kristen Stewart, z którą zagrali główne role w serii „Zmierzch”. Po tym, jak informacje o jej zdradzie ujrzały światło dzienne, rozstali się, a aktor postanowił już nigdy nie epatować tak swoim związkiem w mediach. Dotrzymał tych postanowień, bo choć z Suki Waterhouse jest od 2018 roku, po raz pierwszy pojawili się publicznie razem dopiero podczas pokazu marki Dior w Gizie w Egipcie w grudniu 2022 roku.

Wydaje się, że unikanie nadmiernego zainteresowania dziennikarzy sprzyja ich relacji. – Jestem w szoku, że od pięciu lat jestem z kimś tak szczęśliwa – mówiła aktorka i piosenkarka w lutym w rozmowie z „The Sunday Times”. Dodała wówczas, że nadal jest „niezwykle podekscytowana”, gdy imię Pattinsona wyświetla się na ekranie jej telefonu. – Myślę, że on czuje to samo. Zawsze mamy tak wiele sobie do opowiedzenia i uważam, że on jest przezabawny – podkreślała.

Robert Pattinson i Suki Waterhouse zostaną rodzicami

Informacje o tym, że modelka i piosenkarka może być w ciąży pojawiały się w mediach od kilku tygodni. Wszystko z powodu tego, że 21 października Suki i Robert pojawili się na gali organizacji charytatywnej GO w Citizen News w Los Angeles. Wówczas spod transparentnej bordowej kreacji Waterhouse prześwitywał powiększony brzuszek, co wywołało burzę w mediach. Para jednak nie komentowała owych doniesień.

Teraz Suki Waterhouse ucięła spekulacje. W niedzielę 19 listopada podczas swojego występu na festiwalu Corona Capital w Meksyku w niedzielę 31-latka potwierdziła, że jest w ciąży z 37-letnim aktorem. – Postanowiłam założyć dziś coś szczególnie błyszczącego, bo pomyślałam, że odwróci waszą uwagę od czegoś innego – powiedziała ze sceny, rozchylając płaszcz i odsłaniając brzuszek. – Nie jestem pewna, czy zadziałało – dodała, śmiejąc się.

Nagranie tego momentu pojawiło się w mediach społecznościowych (m.in. na TikToku MTV Latin America) i wywołało euforię wśród fanów, którzy momentalnie zaczęli składać parze gratulacje.

Czytaj też:

Robert Pattinson o „podstępnych” standardach, narzucanych mężczyznom. „Stosowałem każdą możliwą dietę”Czytaj też:

Powstaje serial „Zmierzch”. Stephenie Meyer bierze udział w procesie produkcyjnym