Sharon Osbourne brała Ozempic, a teraz ostrzega ludzi. „Ważę mniej niż 45 kg”

71-letnia osobowość telewizyjna i bizneswoman, a prywatnie żona Ozzy'ego Osbourne'a wyznała w wywiadzie, że „jest za chuda i nie może przybrać na wadze”. – Ważę poniżej 45 kilogramów i nie chcę tego. Uważaj, czego sobie życzysz – podkręśliła.

W ciągu ostatnich lat Sharon Osbourne otwarcie mówiła o swoim stanie zdrowia i nie było to zaskoczeniem, gdy ujawniła w grudniu ubiegłego roku, że bierze Ozempic. Lek, który jest przeznaczony dla cukrzyków, okazał się być skutecznym w zrzucaniu kilogramów, ze względu na aktywny składnik semaglutyd.

O wykorzystywanie leku w tym celu oskarżane jest coraz szersze grono znanych ludzi. Budzi to ogromne kontrowersje ze względu na wiele aspektów. Po pierwsze, lek ten nie jest przeznaczony dla osób, które nie mają cukrzycy, co może stwarzać ryzyko niepożądanych skutków ubocznych. Po drugie, promowanie takiego stosowania leku może być nieodpowiedzialne i wprowadzać w błąd osoby, które chcą schudnąć. Do tego dochodzi fakt, że w aptekach brakuje leku dla ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, a ponadto stał się on znacznie droższy.

Sharon Osbourne ostrzega przed Ozempikiem: Nie mogłam przestać się odchudzać

Osbourne przyznała, że „od jakiegoś czasu” nie bierze już Ozempicu, jednak teraz dopiero zdała sobie sprawę z tego, jak może działać on na osoby, które stosują go, aby zrzucić kilogramy.

– Ostrzegam, aby nie sprzedawać go nastolatkom. To po prostu zbyt łatwe – stwierdziła. – Można schudnąć bardzo dużo i szybko się od niego uzależnić, co jest bardzo niebezpieczne. Nie mogłam przestać się odchudzać i zrzuciłam ponad 19 kilogramów. Teraz nie mogę sobie już pozwolić na to, aby chudnąć dalej – zaznaczyła.

