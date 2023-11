Ciężarna Małgorzata Tomaszewska miała wypadek w „Pytaniu na Śniadanie”. „Wszyscy zamarli”

34-letnia Małgorzata Tomaszewska w sierpniu 2023 roku poinformowała, że ponownie jest w ciąży. Pierwszego dziecka, synka Enzo, doczekała się w 2017 roku ze związku ze swoim drugim mężem Ahmetem Seyfi Yigit Tarci. Para rozwiodła się w 2022 roku.

Córka bramkarza Jana Tomaszewskiego oraz tenisistki stołowej Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej, postanowiła, że w związku ze swoją ciążą zniknie z „The Voice of Poland”, jednak nie przerwała swojej pracy na planie „Pytania na Śniadanie” w TVP.

Ciężarna Małgorzata Tomaszewska upadła w „Pytaniu na Śniadanie”

Okazuje się, że dziennikarka miała ostatnio wypadek na planie śniadaniówki Telewizji Polskiej. Jak opowiedziała sama Tomaszewska, potknęła się i upadła, gdy przechodziła do innej części studia, aby porozmawiać z gośćmi.

– Przechodzimy z kanap do kącika eksperckiego i ja nie zauważyłam podestu. (...) Jakoś nie zauważyłam i jak runęłam, całe szczęście nie na brzuch tylko na pupę. Nie bolał mnie ten upadek, ale wylałam na siebie herbatę spektakularnie. Wszyscy zamarli na planie. Olek (Sikora — przyp. red.) poszedł do rozmowy sam. (...) Ja byłam trochę zestresowana tym, co się stało – podkreśliła w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Tuż po wypadku, Tomaszewska udała się na badania lekarskie, aby sprawdzić, czy nic się nie stało jej dziecku. Przyznaje, że nie czuła, że coś jest nie tak, jednak zaalarmowała przy tym, że upadek w ciąży jest zawsze „alarmujący i stresujący”.

Kariera dziennikarska Małgorzaty Tomaszewskiej

Małgorzata Tomaszewska pracuje w Telewizji Polskiej od 2018 roku. Jako dziennikarka zadebiutowała jednak już w 2012 roku na antenie telewizji Sportklub. W latach 2014-2016 była pogodynką Polsatu.

W TVP, a konkretnie w samym „PnŚ” zajmowała się na początku tematem kultury i show-biznesu. W maju 2019 roku została jedną z prowadzących program. Była także zaangażowana w takie formaty jak „Sylwester marzeń z Dwójką”, „The Voice of Poland”, „Dance Dance Dance” czy Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

