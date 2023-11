Wzruszający pogrzeb Patrycji Widery. Słowa jej matki chwytają za serce

Kilka dni temu media obiegła informacja o nagłej śmierci 24-letniej Patrycji Widery, która była znana z takich produkcji TVN-u, jak „Projekt Lady”, „Szkoła” czy „Pułapka”. Dziewczyna trafiła do szpitala 3 listopada 2023 rouk po tym, jak – według jej słów – „przeżyła coś okropnego”. W piątek 17 listopada odbył się pogrzeb influencerki. Podczas ceremonii padło wiele wzruszających słów.

Pogrzeb Patrycji Widery

Patrycja Widera była niezwykle aktywna w sieci. Jej profil na TikToku śledziło 1,5 miliona ludzi, natomiast na Instagramie ponad 160 tysięcy. 24-latka relacjonowała nawet swój pobyt w szpitalu, do którego trafiła na początku listopada. Pisała wówczas: „Nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami. (...) Jestem bardzo chora i już do końca życia mam troszkę przerąbane. (...) Może wyjdę za dwa tygodnie, aczkolwiek czeka mnie długie leczenie”.

Zmarła w środę 8 listopada, a jeszcze kilka godzin przed śmiercią na swoim InstaStory opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Przez wzgląd na jej częsty kontakt z internautami, wiele osób nie zdziwiła informacja, że pogrzeb tiktokerki będzie transmitowany na żywo w internecie. Ceremonia rozpoczęła się 17 listopada 2023 roku o godzinie 9:15 i można ją było obejrzeć na kanale Bazylika Piekary na YouTubie.

Wydarzenie nie tylko tym różniło się od standardowych ostatnich pożegnań – według ostatniej woli zmarłej, w kaplicy bocznej na żałobników czekały cukierki, o czym poinformowała jedna z jej przyjaciółek. Żałobników nie obowiązywał także pogrzebowy dress code, gdyż nie musieli zakładać czarnych strojów.

Mama Patrycji Widery pożegnała tiktokerkę

Podczas tego smutnego wydarzenia padło wiele niezwykle poruszających słów. – Wasza obecność dodaje nam wszystkim otuchy i siły w tym jakże trudnym dla nas momencie. Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo, jak mawiała poetka. To prawda, nie jesteśmy w stanie zatrzymać czasu, a tym bardziej go cofnąć. Musimy jednak pamiętać, że wspomnienie jest również formą spotkania – powiedział duchowny, który prowadził ceremonię.

We wzruszający sposób Patrycję Widerę pożegnała także jej mama. Wiadomo, że miały one niezwykle dobry kontakt, a 24-latka często publikowała ich wspólne zdjęcia w sieci. Kobieta bardzo przeżyła odejście córki i ze względu na to nie zdecydowała się osobiście zabrać głosu. Przygotowała jednak przesłanie, które na mównicy odczytał ksiądz.

– Tak Patrysiu, ciężko mi bez ciebie. Byłaś moim największym skarbem, moja małą córeczką. Dawałaś radość, czasem smutek, gdy martwiłam się o ciebie, jak to mama. Byłaś wszystkim dla mnie i dla dziadków, z którymi kilka lat mieszkałyśmy. Pod swoim zdjęciem na Instagramie żegnając się z babcią, napisałaś: Babcia obiecuje ci, że jak tam do ciebie polecę, to powiemy „było warto”. Teraz możecie już sobie to powiedzieć. Twoje życie stanowił dla mnie drogowskaz, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję skarbie, że byłaś moją córką. Kocham cię bardzo i na zawsze – usłyszeliśmy.

