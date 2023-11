Cassie oskarża Puff Daddy'ego o „gwałty i przemoc przez ponad 10 lat”. Wersję potwierdza Kid Cudi

Cassie, wł. Cassandra Ventura, to 37-letnia amerykańska piosenkarka, modelka i aktorka. W Polsce znana była głównie z hitów takich jak „Me & U” oraz „Long Way 2 Go”. Sean Combs, raper i producent muzyczny, znany jako Puff Daddy czy P. Diddy, był w związku z piosenkarką przez 11 lat – od 2007 do 2018 roku.

Co Cassie zarzuca P. Diddy'emu?

W czwartek 16 listopada Cassandra Ventura złożyła pozew przeciwko swojemu byłemu partnerowi, zarzucając mu „gwałt i znęcanie się fizyczne przez około dekadę”. Według kobiety była ona ofiarą tych zbrodni od czasu, gdy miała 19 lat (raper miał 37 lat, gdy zaczęli być w związku).

„Po latach milczenia i ciemności w końcu jestem gotowa opowiedzieć swoją historię” – pisze w pozwie artystka. Dokumenty złożone przez Cassie zawierać mają wiele graficznych opisów brutalnego znęcania się nad nią przez P. Diddy'ego, które miały miejsce tuż po tym, jak go poznała w 2005 roku. Wedle kobiety, Combs miał popisać z nią kontrakt z ramienia swojej wytwórni Bad Boy, a potem wstrzykiwać jej narkotyki i poić alkoholem, powodując u niej niebezpieczne uzależnienia, które „kontrolowały jej życie”.

W pozwie przedstawiono rapera jako „seryjnego sprawcę przemocy domowej, który regularnie bił i kopał panią Venturę, powodując u niej podbite oczy oraz siniaki i krwiaki na całym ciele”. W swoim oświadczeniu Ventura podkreśliła, że jest już gotowa „zabrać głos w swoim imieniu oraz na rzecz innych kobiet, które zmagają się w swoich związkach z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym”.

W oświadczeniu dla BBC News prawnik Combsa stwierdził, że wcześniej Ventura zażądała od jego klienta 30 mln dolarów, grożąc, że w przeciwnym wypadku napisze książkę o ich związku. Zaznaczył, że zostało to przez nich „jednoznacznie odrzucone”, ponieważ był to „rażący szantaż”.

„Pani Ventura zdecydowała się teraz złożyć pozew pełen bezpodstawnych i oburzających kłamstw, których celem jest zszarganie reputacji pana Combsa i domaganie się wypłaty wynagrodzenia” – czytamy.

W odpowiedzi na te słowa Doug Wigdor, prawnik Cassie, powiedział, że zaproponowano jej „ośmiocyfrową zapłatę za milczenie i nie składanie pozwu”. „Odrzuciła te oferty i postanowiła dać głos wszystkim kobietom, które milczą w cierpieniu” – przekazał.

P. Diddy wysadził samochód Kida Cudi?

W pozwie czytamy ponadto, że potentat muzyczny zapowiedział, że planuje „wysadzić” samochód rapera Kida Cudi, ponieważ był zazdrosny o jego relację z Venturą. Cassie poinformowała, że P. Diddy powiedział jej o „swoim planie” podczas paryskiego tygodnia mody w 2012 roku.

„Pan Combs powiedział pani Venturze, że zamierza wysadzić samochód Kida Cudi”.I że chce mieć pewność, że Kid Cudi będzie wtedy w domu z przyjaciółmi. Mniej więcej w tym samym czasie jego samochód eksplodował„ – czytamy. Rzeczniczka Kida Cudi potwierdziła w rozmowie z”New York Timesem„, że słowa Ventury są prawdziwe.

