Były asystent Willa Smitha twierdzi, że aktor jest gejem. Wideo jest viralem

W poniedziałek 14 listopada Brother Bilaal, mężczyzna, który twierdzi, że był przed laty asystentem i przyjacielem Willa Smitha, udzielił wywiadu w podcaście „Unwind with Tasha K”.. W rozmowie autor książki „Will Smih Demonic Circle” stwierdził, że nakrył Willa Smitha i Duane'a Martina na uprawianiu seksu w garderobie, należącej do drugoplanowego gwiazdora serii „Bajer z Bel-Air”.

– Otworzyłem drzwi do garderoby Duane'a, była tam kanapa i zobaczyłem Willa, który opiera się o nią i stojącego nad nim Duane'a (...) Stałem wtedy w drzwiach jak ten jeleń w świetle reflektorów – stwierdził mężczyzna.

Will Smith reaguje na doniesienia, że miał uprawiać seks z mężczyzną

W odpowiedzi na te informacje, Will Smith wydał poprzez swojego obecnego asystenta oświadczenie, w którym zapewnił, że twierdzenia mężczyzny są „całkowicie zmyślone i jednoznacznie fałszywe”. Jednocześnie aktor zapowiedział, że rozważa podjęcie kroków prawnych wobec Brothera Bilaala.

Wideo z rewelacjami dotyczącymi rzekomych kontaktów seksualnych Willa Smitha stało się viralem w sieci. Część fanów wierzy w wersję przedstawianą przez Bilaala, a inni nazywają ją niedorzeczną.

„Nawet jeżeli jest to prawda, to, co ludzie robią za zamkniętymi drzwiami, to ich prywatna sprawa. Wtargnięcie do czyjejś prywatnej przestrzeni i ujawnianie takich rzeczy jest po prostu dziwne i nie na miejscu” – pisze jeden z internautów. „Ja mam pytanie – dlaczego? Dlaczego teraz i dlaczego nękać kolejnego czarnoskórego mężczyznę? Wszystko dla historii i chwili sławy” – stwierdza kolejna osoba.

Jade'a Pinkett-Smith o relacji z Willem Smithem

Will Smith znalazł się ostatnio na świeczniku po tym, jak jego żona Jade'a Pinkett-Smith ujawniła w swojej książce „Worthy”, że od 16 lat prowadzą „zupełnie odrębne życia”. Rewelacje ujawnione przez aktorkę wskazują na to, że ona i jej mąż nie byli romantycznie związani w 2022 roku, kiedy to Will Smith zaatakował podczas 94. gali rozdania Oscarów Chrisa Rocka.

Jasne jest też teraz, dlaczego Jada Pinkett Smith w tak osobliwy sposób wypowiadała się później o całej sprawie. – Pomyślałam: „To jest skecz”. Pomyślałam: „Nie ma mowy, żeby Will go uderzył”. Dopiero, gdy Will zaczął wracać na swoje krzesło, zdałam sobie sprawę z tego, że to nie był skecz – mówiła w rozmowie z „People”.

Will Smith i Jada Pinkett Smith pobrali się 31 grudnia 1997 roku. Mają razem dwójkę dzieci: Christophera „Treya” Smitha III (ur. 1992) i Willow Camille Reign (ur. 2000).

