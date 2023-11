Jak schudnąć 30 kg do świąt? Film Agnieszki Kotońskiej rozwścieczył fanów

„Gogglebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali.

Jedną z barwniejszych bohaterek jest Agnieszka Kotońska z Chodzieży, która – jak sama przyznała w jednym z wywiadów – jeszcze kilka lat temu ważyła 106 kilogramów. W końcu jednak bohaterka „Goggleboxa” znalazła motywację do ćwiczeń i udało jej się zrzucić ponad 40 kilogramów. Pytana o to, jak to zrobiła, przyznała, że wszystko zaczęło się od jazdy na rowerze – najpierw jeździła 5 kilometrów, a już niedługo 35.

– Zmieniłam też dietę, była ona bardzo prosta i zdrowa. Rano kanapka z czarnego chleb, jajko, pół pomidora, drugie śniadanie: małe musli, obiad: ryba gotowana, warzywa na parze, podwieczorek: serek grani, kolacja: omlet. I hektolitry wody – wyjaśniła dodając, że nie czuje się ekspertem w kwestii odżywiania czy dietetyki, jednak jej zdaniem, należy przede wszystkim dużo ćwiczyć i zdrowo się odżywiać.

Jak schudnąć 30 kg do świąt? Agnieszka Kotońska odpowiada

Kotońska jest bardzo lubiana – na Instagramie obserwuje jej poczynania ponad 335 tysięcy ludzi. Celebrytka dzieli się swoim życiem – rodziną, pasjami i podróżami. Nie brakuje też rad, dotyczących tego, jak się odżywiać, żeby zachować zdrową sylwetkę. Teraz Kotońska dodała wideo zatytułowane „Jak schudnąć 30 kg do świąt?”. Na nim przymierza swoje „stare” ubrania, sprzed metamorfozy. Jednocześnie w opisu nagrania zapewnia, że nie da się tyle zrzucić w tak krótkim czasie.

„Nie daj się nabrać! Schudnąć tak dużo w tak krótkim czasie to abstrakcja. Mi dojście do tego momentu zajęło 5 lat konsekwentnej pracy nad sobą i odpowiedniej suplementacji” – podkreśliła. „Czasami nie dawałam rady, czasem odpuszczałam, ale mimo chwilowych spowolnień szłam cały czas w wyznaczonym kierunku” – dodała.

Problem w tym, że cały post był także reklamą, co oburzyło fanów. Dodatkowo część z nich nie doczytała opisu do nagrania i wyciągnęła pochopne wnioski. „0 kg do świąt? No nie sądzę. Chyba że dieta cud z efektem jojo”, „30 kg do świąt? Dobry dietetyk, słysząc takie brednie, chwyciłby się za głowę” – pisała jedna z internautek. „Przecież ona wszystkie zabiegi robiła w klinice, to dzięki lekarzom medycyny estetycznej. I tak ona wygląda w rzeczywistości inaczej” – stwierdziła kolejna. „Tabletki ? Taaa tabletki nie zrobią nic, a nic” – pisała inna.

Agnieszka Kotońska z „Gogglebox” schudła ponad 40 kilogramów. Tak się zmieniła

Kotońska na razie nie odniosła się do niepochlebnych komentarzy.

