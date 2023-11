Krzysztof Stanowski rekrutuje do Kanału Zero. Jakie ma wymagania?

Przypomnijmy, we wtorek 7 listopada Krzysztof Stanowski ogłosił, że tworzy nowy kanał na YouTube, nazwany „Kanał Zero”. I chociaż nie ma na nim jeszcze żadnych treści, zasubskrybowało go już 198 tysięcy osób.

„Wasze suby pozwolą mi nadać odpowiedni rozmach i ułatwią rozmowy ze sponsorami. Jeśli więc znacie kogoś, kto lubił mnie oglądać to też możecie w moim imieniu o takiego suba poprosić. Z góry dziękuję” – napisał w sieci dziennikarz. Wcześniej zapowiedział, że nie będzie to „żadna solo kariera”, a „największy projekt, jaki do tej pory wymyślił”. „Zaangażowanych w niego będzie mnóstwo świetnych osób. Na szczegóły przyjdzie czas” – przekazał.

W piątek 10 listopada Stanowski zamieścił w sieci fotkę z prowokacyjnym podpisem: „posiedzenie rady nadzorczej”. Na zdjęciu widnieją obok niego Czesław Michniewicz i Robert Mazurek. Wywołało to niemałe poruszenie w sieci – na Twitterze pod postem z fotografią pojawiło się ponad tysiąc wpisów. „Ciekawie się robi”; „Tylko tym razem ustalcie dobre zasady podziału zysku”; „Prawo i Sprawiedliwość na jednym obrazku” – pisali internauci.

Krzysztof Stanowski szuka ludzi do pracy

Już kolejnego dnia Stanowski ogłosił z kolei wielkie poszukiwania „utalentowanych ludzi”, którzy chcą „zostać zerem”.

„Zero ograniczeń, setki możliwości. Zero kompromisów, pełno pasji. Szukamy dziennikarzy, researcherów i wydawców do nowego projektu na polskim YouTube. A tak naprawdę: szukamy wszechstronnie utalentowanych ludzi z dobrą energią” – poinformował.

Co zrobić, by wyrazić chęć pracy w Kanale Zero? „Nagraj krótki filmik, maksymalnie do 30 sekund. Opowiedz w nim, kim jesteś i dlaczego chciałbyś pracować w Kanale Zero. Na Twoje zgłoszenie czekamy do wtorku do 23.59. Wyślij je na adres [email protected]” – pisze Stanowski.

Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego

W połowie października Stanowski poinformował, że odchodzi z Kanału Sportowego, którego był jednym z czterech założycieli obok Mateusza Borka, Tomasza Smokowskiego i Michała Pola.

„Od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawiały się domysły dotyczące mojego odejścia z Kanału Sportowego, a od miesiąca – gdy usunąłem KS z opisu w swoich mediach społecznościowych – temat stał się głośny. Dzisiaj złożyłem wypowiedzenie, co oznacza, że mam obowiązek świadczenia pracy przez kolejne trzy miesiące (do końca stycznia 2024), chyba że strony ustalą inaczej” – przekazał wówczas Stanowski.

„Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten ekscytujący projekt. Przede wszystkim dziękuję widzom, z którymi spędziłem ostatnie blisko cztery lata – czy też rozmawiając podczas programów, czy też czytając Wasze komentarze. Fajnie było! I może jeszcze będzie” – dodał.

Dzień później o odejściu z Kanału Sportowego poinformował też Robert Mazurek, który razem ze Stanowskim prowadził satyryczny program „MAZUREK & STANOWSKI”, gdzie komentowali bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Dziennikarze oświadczyli jednak, że ich drogi zawodowe się nie rozchodzą. „Nie zostawimy Was” – zapewnili.

