Keke Palmer oskarża byłego partnera o przemoc. Wszystko zarejestrowały kamery

Keke Palmer, to 30-letnia amerykańska aktorka, którą oglądać mogliśmy ostatnio w filmie „Nie!” Jordana Peele'a. Wcześniej grała w takich filmach jak „Moja wielka wściekła rodzina”, „Akeelah i jej nauczyciel” czy „Wskakuj!”. Szersza publiczność zna ją świetnie z głównej roli w serialu „True Jackson” na antenie stacji Nickelodeon.

W grudniu 2022 roku przy okazji, gdy prowadziła „Saturday Night Live” aktorka ogłosiła, że spodziewa się dziecka ze swoim partnerem Dariusem Jacksonem. Ich synek przyszedł na świat w lutym 2023 roku.

Teraz Keke Palmer oskarżyła swojego byłego już chłopaka o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią, wielokrotne pobicia i ataki oraz okazywane przez niego „frustracje” wynikające z tego, jak zachowuje się ich 8-miesięczny syn.

Darius Jackson znęcał się nad Keke Palmer

Portal „Daily Mail” dotarł do niepokojących nagrań, które dołączone zostały do pozwu, w którym aktorka stara się o zakaz zbliżania dla Jacksona i wyłączną opiekę nad małym Leo. Materiały wideo, zarejestrowane poprzez zainstalowane w jej domu kamery, ukazują dokładne zachowanie jej byłego partnera – to jak ją bije i popycha na schody czy na kanapę.

Palmer w dokumentach złożonych w Sądzie Najwyższym w Los Angeles stwierdziła, że nadużycia ze strony Jacksona trwały przez cały ich trwający dwa lata związek i nie ustały po rozstaniu, a wręcz „nasiliły się”. Mężczyzna ma być teraz jeszcze bardziej „niezrównoważony i niebezpieczny”, a ona pisze, że boi się o bezpieczeństwo swoje i swojego syna.

„To dzięki naszemu synowi Leo w końcu udało mi się raz na zawsze zakończyć związek z Dariusem i uniknąć dalszej przemocy” – napisała Palmer w dokumentach sądowych. „Leo jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie; potrzebuje i zasługuje na bezpieczeństwo oraz dorastanie w środowisku wolnym od przemocy” – czytamy.

Po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o pozwie Palmer, Jackson zamieścił na platformie X (dawny Twitter – red.) fotkę ze swoim synem i podpisem: „Kocham cię, synu. Do zobaczenia wkrótce”.

