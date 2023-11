Harry Styles zaskoczył fanów. Całkowicie zmienił wizerunek

Harry Styles słynie ze swoich podbojów. Wokalista i aktor był już widywany m.in. z Taylor Swift. Trudno też pominąć plotki o romansie z Emily Ratajkowski. W marcu celebryci zostali przyłapani na namiętnych pocałunkach. Nagranie, które obiegło świat, zostało wykonane na jednej z ulic w Tokio. Wówczas tam przebywał wokalista. Nie było jednak wiadomo czy celebryta zabrał w trasę koncertową modelkę, czy spotkali się na miejscu.

Wcześniej Harry Styles był związany z Olivią Wilde. Para spotykała się ze sobą aż dwa lata, a aktorka porzuciła ojca swoich dzieci – Jasona Sudeikisa, dla wokalisty. Oficjalnie para rozstała się ze względu na odmienne podejście do życia i inne priorytety, teraz jednak media spekulują, czy powodem rozstania nie była właśnie Emily Ratajkowski.

Harry Styles całkowicie zmienił wizerunek

Okazuje się, że teraz Harry Styles spotyka się z Taylor Russell. Para pierwszy raz, widziana była razem w 2023 roku. Magazyn People twierdzi, że ona pojawiła się na jego koncercie, a on na premierze sztuki, gdzie występowała. Później zostali przyłapani, jak trzymają się za ręce w Londynie. Teraz celebryci razem z przyjaciółmi wybrali się do Las Vegas na koncert U2.

Co ciekawe, to jednak nie ich wspólny wypad wzbudził największe emocje wśród fanów, ale fryzura Harry'ego Stylesa, a raczej jej brak. Na materiałach, które trafiły do sieci, wokalista jest całkowicie łysy. Poza tym na wydarzenie muzyk ubranie nierzucające się w oczy: zwykły biały T-shirt oraz przeciętne spodnie.

Obcięty na zapałkę gwiazdor nie umknął internautom. „Nie przypomina siebie”, „Potrzebuję trochę czasu, żeby dojść do siebie”, „Nie... Dlaczego zrobił coś takiego?!” – czytamy.

