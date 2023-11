Daniel Martyniuk udzielił obszernego wywiadu. „Trzeba wziąć ten rozwód kościelny”

Życie uczuciowe syna Zenona Martyniuka nieustannie budzi emocje. Po tym, jak wziął ślub na Bali, udzielił obszernego wywiadu. Przyznał w nim, że planuje uzyskać rozwód kościelny z poprzednią wybranką.

Daniel Martyniuk wziął drugi ślub

Pod koniec października Daniel Martyniuk oraz jego ukochana Faustyna zaskoczyli wszystkich i powiedzieli sobie „Tak”. Młody Martyniuk poślubił swoją wybrankę na Bali, a kadrami z romantycznej uroczystości pochwalili się w mediach społecznościowych. Mimo egzotycznych widoków oboje postawili na tradycyjne stroje. Mężczyzna miał na sobie beżowy garnitur oraz dopasowane do niego mokasyny, a dziewczyna włożyła białą suknię ze zdobieniem na plecach i długim trenem. Pan młody pokusił się nawet na romantyczny gest i zaśpiewał piosenkę dla swojej świeżo upieczonej żony.

Martyniuk w pierwszym wywiadzie po ślubie

Co ciekawe, byli tylko we dwójkę. Nawet matka gwiazdora nie wiedziała o uroczystości. Teraz zakochani udzielili Pudelkowi obszernego wywiadu, w którym zdradzili, że jak tylko mogli liczyć na zasięg, wysłali najbliższym zdjęcia. Opowiedzieli też o tym, co skłoniło ich do tej decyzji.

– Ja jestem zwolennikiem ślubów w kameralnym gronie. Chcieliśmy wszystkich zaskoczyć, zszokować. [...] Lubię tropikalne klimaty – pdokreślił syn króla disco polo. Faustyna podkreśliła, że kiedy poznała Daniela siedem lat temu, to już na drugim spotkaniu powiedział jej, że ich ślub odbędzie się właśnie w tropikalnym miejscu. Syn Martyniuka szybko dodał, że zaplanował to sobie już w drugiej klasie gimnazjum, jeszcze nie znając swojej wybranki. Gwiazdor nie ukrywał, że marzy o tym, żeby kiedyś zamieszkać w „podobnych rejonach świata”.

Bez wątpienia najciekawszym elementem rozmowy był wątek rozwodu kościelnego. Przypomnijmy, że Daniel Martyniuk kilka lat temu wziął ślub z ciężarną Eweliną. Mimo że para doczekała się córki, to nie wytrzymali ze sobą zbyt długo.

– Trzeba wziąć ten rozwód kościelny. Wiadomo, to nie jest takie łatwe, ale mam nadzieję, że to zrobimy – powiedział. Bardziej rozmowa była Faustyna. – U Daniela to nie była złamana jedna przesłanka, ale kilka, co do unieważnienia tego ślubu, tak że myślę, że większego problemu tutaj nie będzie – stwierdziła.

