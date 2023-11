Córka Bruce'a Willisa ujawniła, w jakim stanie jest aktor. „Wciąż widzę jego miłość”

Bruce Willis cierpi na nieuleczalną formę demencji – otępienie czołowo-skroniowe. Informacje na temat jego stanu zdrowia co jakiś czas zamieszcza w sieci jego żona Emma Heming. Dzielą też się nimi jego córki z pierwszego małżeństwa z Demi Moore, czyli Rumer, Scout i Tallulah Willis. Z najnowszych informacji wynika, że aktor nie rozpoznaje już niektórych osób i stracił zdolność komunikowania się.

Z przekazów anonimowych informatorów, mających kontakt z rodziną wynika, że bardzo bliski kontakt z Brucem Willisem utrzymuje jego córka Tallulah Belle, która niedawno urodziła dziecko – dziewczynkę o imieniu Lou. Jej odwiedziny mają bardzo dobrze działać na aktora.

Córka Bruce'a Willisa ujawniła, w jakim stanie jest aktor

Teraz sama Tallulah opowiedziała o stanie zdrowia swojego ojca w programie Drew Barrymore. – Co się dzieje z moim tatą? Ma naprawdę poważną chorobę poznawczą, bardzo rzadką formę demencji – powiedziała w programie córka aktora. Przyznała, że jej rodzina ujawniła, że Willis zmaga się z tym, ponieważ nie wyobrażali sobie innej drogi. Poza tym, jak zwróciła uwagę, ważne jest dla nich, aby szerzyć wiedzę na ten temat – Jeśli możemy cokolwiek zrobić z tym, z czym się zmagamy jako rodzina, to pomóc innym ludziom. Jeżeli wpłyniemy tym na kogokolwiek to będzie to dla nas bardzo wyjątkowe – podkreśliła.

Tallulah Willis przyznała, że przed tym, jak zdiagnozowano jej ojca, nie miała pojęcia o tym, że istnieje taka choroba. Wyznała też, jak spędza teraz z nim czas. – Słuchanie muzyki i spędzanie czasu ze sobą w tej energii miłości jest naprawdę czymś, co jest ważne. Naprawdę pięknym sposobem na to, aby jakoś przez to przejść, jest bycie jakby archeologiem zachowań mojego taty, jego świata, jego małych bibelotów i gadżetów – powiedziała. – On wciąż jest taki sam, co, czego się nauczyłam, jest wszystkim, o co można prosić. Widzę jego miłość, jak z nim jestem i to jest mój tata i mnie kocha – zaznaczyła.

Czytaj też:

Córka Bruce'a Willisa zamieściła nowe zdjęcia swojego ojca. Tak zmienił się aktorCzytaj też:

Bruce Willis przestał mówić. „Radość z życia, z której był znany, zniknęła”