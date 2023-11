Nie żyje Patrycja Widera. Jeszcze kilka godzin temu publikowała na Instagramie

Informację o śmierci Patrycji Widery zamieścił w sieci jej przyjaciel Sebastian Kowalczyk. „Za zgodą mamy informuje, że Patrycji Widery z nami już nie ma ale u góry jest szczęśliwa. Uszanujmy prywatność rodziny” – napisał, dodając cytat: „Dziś już Ciebie nie ma ale nadejdzie dzień kiedy się spotkamy i będziemy szczęśliwi na wieki”.

Patrycja Widera pisała, że „przeżyła coś okropnego”

Jeszcze kilka godzin wcześniej influencerka publikowała na swoim InstaStory, zamieszczając fotkę ze szpitalnego łóżka. Z kolei w piątek 3 listopada influencerka dodała dwie fotki ze szpitalnego łózka, informując, że „przeżyła coś okropnego”. „Brzydkie zdjęcia No cóż. Kochani przeżyłam coś okropnego. Instagram to moja pamiątka więc niech będzie, próbuje siadać ale jeszcze nie wstałam także never say never i do przodu!” – czytamy.

Dalej Widera podziękowała wszystkim za wsparcie. „Nie wiedziałam ze to co się ze mną dzieje jest na tyle poważne że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora tak w skrócie i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy Radek mordeczki! Miało być zdjęcie z halloween, drążenie dyni, a wyszło jak wyszło. Może wyjdę za dwa tygodnie aczkolwiek leczenie czeka mnie długie – tak dla ciekawskich. Miłego dnia. Kocham was!” – napisała w swoim ostatnim poście na Instagramie.

Oficjalna przyczyna śmierci Patrycji Widery nie jest znana.

Kim była Patrycja Widera?

Patrycja Widera urodziła się 26 kwietnia 1999 roku. Influencerka mieszkała w Piekarach Śląskich ze swoją mamą. Interesowała ją kariera muzyczna – głównie gatunek disco-polo, występowała też w serialu TVP „Szkoła” i produkcji „Pułapka”. Wystąpiła również w formacie „Projekt Lady”.

W 2020 roku ukazała się piosenka „Wyrąbane” w wykonaniu Widery z udziałem Kamila Kossakowskiego. Teledysk i utwór biły rekordy popularności.

Od jakiegoś czasu swoje wokalne popisy publikowała już tylko na TikToku, gdzie jej profil obserwowało 1,5 mln ludzi.

