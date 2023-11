Jeremy Renner walczy o powrót do zdrowia. Przyznał, że próbował już każdego rodzaju terapii

Przypomnijmy, Jeremy Renner miał wypadek w styczniu 2023 roku podczas odśnieżania podjazdu swojego domu w Lake Tahoe. Próbował zatrzymać pług śnieżny przed wpadnięciem w poślizg i uderzeniem w jego siostrzeńca. Wtedy został wciągnięty pod pojazd. Został przetransportowany samolotem do szpitala, gdzie leczono go z powodu „tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych”.

Pierwsze doniesienia mówiły, że Renner jest w „stanie krytycznym”, ale po operacji aktor pojawił się w mediach społecznościowych, dziękując wszystkim za wiadomości i wsparcie podczas tego trudnego czasu.

Jeremy Renner: Przeszedłem już każdy rodzaj terapii

Aktor wciąż na bieżąco informuje fanów o swoim stanie zdrowia, głównie za pośrednictwem Instagrama. W nowym poście podsumował swoją walkę o powrót do zdrowia i przyznał, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy próbował "każdego rodzaju terapii".

„Od 14 stycznia badam każdy rodzaj terapii” – napisał aktor na Instagramie. „Codziennie niezliczone godziny fizjoterapii, zastrzyki z peptydów, kroplówki i wstrzyknięcia dożylne, komórki macierzyste i egzosomy, terapia światłem czerwonym/IR, komora hiperbayczna, zanurzenia w zimnej wodzie – lista jest długa” – wymienił Renner.

„Ale moją największą terapią było moje myślenie i wola bycia tutaj oraz dążenie do wyzdrowienia i bycia lepszym. Bądź wyjątkiem – czuje, że to mój obowiązek. Nie po to, abym zmarnował życie, które mi oszczędzono, ale po to, by odwdzięczyć się swojej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy dali mi siłę, bym przetrwał. Dziękuję wam wszystkim” – napisał aktor.

Jeremy Renner miał złamanych około 35 kości

Przypomnijmy, w połowie kwietnia 2023 roku Renner pojawił się po raz pierwszy publicznie po wypadku na premierze „Rennervations” w Los Angeles. Na czerwonym dywanie pozował z całą swoją rodziną, przechadzał się, podpierając się laską i rozmawiał z reporterami, których poproszono o to, by nie pytali o stan zdrowia aktora.

Po premierze Jimmy Kimmel poprowadził w swoim programie panel z udziałem Rennera i innych członków obsady. Gdy aktor pojawił się na scenie, otrzymał owację na stojąco. „Czy coś ci się stało?” – zapytał żartobliwie Kimmel Rennera. Pytał aktora też o to, co zamierza zrobić z pługiem śnieżnym, który przygniótł go w styczniu tego roku. Renner wyjaśnił podczas rozmowy, jak doszło do wypadku. Wyznał, że miał między innymi złamanych około 35 kości czy zapadnięte płuco.

