TVP ogłosiła przetarg dotyczący „Sylwestra Marzeń”. Gdzie się odbędzie?

Jak co roku, za kilka tygodni TVN, Polsat i TVP rywalizować będą o tytuł organizatora najlepszej imprezy sylwestrowej w Polsce. Impreza Telewizji Polskiej w ubiegłym roku przyciągnęła przed telewizory w szczytowym momencie 8,3 mln ludzi. I chociaż w październiku pojawiły się informacje, jakoby impreza miała zostać przeniesiona z Zakopanego do innego miasta, teraz pojawił się przetarg, który przynajmniej częściowo przeczy tym rewelacjom.

Sylwester Marzeń TVP jednak w Zakopanem? Ruszył przetarg

Na stronie z przetargami pojawiła się informacja, że wszczęte zostało postępowanie zakupowe, którego przedmiotem jest „usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu dźwiękowego realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (nagłośnienie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji »Sylwester Marzeń z Dwójką 2023/2024«”.

W ogłoszeniu podano, że oferty złożyć należy w terminie do 10 listopada do godz. 13:00. Usługa ma być realizowana w okresie od 27 grudnia 2023 roku do 3 stycznia 2024 roku.

W dokumencie TVP wskazało miejsce organizacji imprezy na Zakopane, jednak asekuracyjnie podkreślono, że może ono ulec zmianie.

Zakopane nic nie wie o Sylwestrze Marzeń

Przypomnijmy, w październiku tego roku Radio Eska, powołując się na Urząd Miasta Zakopane podała, że na razie miejscowość nie podpisała żadnej umowy z telewizją.

„Żadne rozmowy nie są jeszcze prowadzone. Organizator główny, czyli Telewizja Polska nie zwróciła się do nas do tej pory. Myślę, że trzeba poczekać do wyborów, wtedy się wszystko rozstrzygnie, natomiast jeśli Telewizja Polska ma jakieś plany, to pewnie lada moment taka rozmowa z panem burmistrzem się odbędzie. Jest to na poziomie pana prezesa telewizji i pana burmistrza Zakopanego. Dotychczasowe imprezy cieszyły się dużym powodzeniem, więc z naszej strony zainteresowanie sylwestrem jest, choć oczywiście mamy też głosy przeciwne. Decyzja jednak w dużej mierze zależy do Telewizji Polskiej” – przekazała w rozmowie z rozgłośnią Agata Pacelt-Mikler z Urzędu Miasta Zakopane.

