Taraja Ramsess zginął z trójką swoich dzieci w makabrycznym wypadku. Znamy go z „Czarnej pantery” i „Avengers: Koniec gry”

Taraja Ramsess zmarł 31 października w amerykańskiej Atlancie w wypadku samochodowym wraz ze swoimi dwiema córkami – 13-letnią Sundari i ośmiotygodniową Fujibo. Śmierć mężczyzny i swoich wnuczek potwierdziła w poście na Instagramie jego matka Akilia Ramsess.

Napisała, że dwie inne córki kaskadera przeżyły wypadek, a jego 10-letni syn Kisasi jest w szpitalu pod aparaturą podtrzymującą życie. Kilka godzin później przekazała, że chłopiec również zmarł.

„Wszyscy, którzy go znali, wiedzą, jak wyjątkowy była Taraja. Miał głęboką zdolność do miłości i kochał swoje dzieci ponad wszystko. Kochał sztuki walki, motocykle i wszystko, co związane z kręceniem filmów” – czytamy w poście matki kaskadera.

Ramsess był członkiem załogi firmy dystrybucyjnej ARRAY należącej do Avy DuVernay. DuVernay uhonorował Ramzesa w poście na Instagramie.

„Pamiętam, że pewnego dnia na planie nie mieliśmy wystarczającej liczby czarnoskórych aktorów, którzy mogliby zagrać w kluczowej scenie. Musiałem zrekrutować członków mojej załogi, aby wystąpili przed kamerą. Taraja jako pierwszy powiedziała »tak«. Tak, wykonam swoją prawdziwą pracę, a potem wskoczę w tę dziką scenę, grając dla ciebie twardziela z bronią. Od tego momentu wszyscy inni też powiedzieli »tak«. Był tego rodzaju osobą. Przywódcą. Światłem” – napisała.

Gdzie występował Taraja Ramsess?

Oprócz filmów „Avengers: Koniec gry” i „Czarna Pantera” jego kaskaderskie umiejętności można było oglądać między innymi w „Avengers: Wojna bez granic”, „Legionie samobójców”, „Atlancie” i „Creed III”. Ramsess pracował także w dziale artystycznym przy kilku projektach, w tym „Igrzyskach śmierci: W pierścieniu ognia”, „The Walking Dead” i „Pamiętnikach wampirów”.