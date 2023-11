Bruce Willis nie rozpoznaje już Demi Moore. Aktor stracił zdolność komunikacji

Bruce Willis w 1987 roku poślubił Demi Moore. Para ma wspólnie trzy córki: Rumer Glenn Willis (ur. 1988), Scout LaRue Willis (ur. 1991) i Tallulah Belle Willis (ur. 1994). Chociaż w 2000 roku Willis i Moore wzięli rozwód, wciąż pozostają w bardzo bliskich kontaktach. Od 2009 roku aktor jest mężem Emmy Heming, z którą ma dwie córeczki: Mabel Ray (ur. 2012) i Evelyn Penn (ur. 2014).

W marcu 2022 roku rodzina 68-letniego aktora poinformowała w mediach społecznościowych, że zmaga się on z afazją i w związku z ciężkim stanem zdrowia kończy karierę aktorską. W lutym 2023 roku jego bliscy oświadczyli, że choroba postępuje i stwierdzono u niego nieuleczalną formę demencji — otępienie czołowo-skroniowe.

W październiku 2023 roku przyjaciel aktora Glenn Gordon Caron, producent serii „Na wariackich papierach”, wyznał w wywiadzie, że Bruce Willis stracił możliwość komunikowania się. – Radość z życia, z której znany był Willis, zniknęła. Bardzo się starałem, aby pozostać w jego życiu. To, co sprawia, że jego choroba jest tak trudna, to fakt, że jeżeli spędziłeś kiedykolwiek z Brucem Willisem chociaż chwilę to wiedziałeś, że nikt nie ma tak ogromnej miłości do życia, jak on. Kochał życie, uwielbiał budzić się każdego ranka i próbować żyć jego pełnią. Zatem fakt, że widzi teraz świat „przez moskitierę”, nie ma dla mnie sensu – podkreślił producent.

Dodał, że Willis wie, kim jesteś przez jakieś około 3 minuty od czasu, gdy wejdziesz. – Kiedyś uwielbiał czytać, teraz to jest już dla niego niedostępne. Mimo to nadal jest Brucem. Kiedy jesteś z nim to wiesz, że to Bruce i jesteś wdzięczny, że tam jesteś – powiedział.

Bruce Willis nie rozpoznaje już Demi Moore

Teraz informator „Closer” podaje, że Demi Moore przeżyła rozdzierający moment, gdy odwiedziła swojego byłego męża Bruce'a Willisa po swojej letniej poróży do Włoch. Aktorka miała sobie uświadomić, że gwiazdor „Szklanej pułapki” już jej nie poznaje. Demi Moore wiedziała o chorobie aktora i od początku wspierała go w walce z afazją. Nie sądziła jednak, że po tym, jak wróci z wakacji, nie będzie już w stanie porozumiewać się ze swoim byłym mężem, ponieważ nie będzie on jej nawet rozpoznawał.

Źródło tabloidu podaje, że Bruce Willis wciąż rozpoznaje osoby, z którymi jest w stałym kontakcie, czyli swoją obecną żonę Emma Heming oraz ich dzieci – Mabel Ray i Evelyn Penn. Ma także „wyrażać radość”, kiedy odwiedza go jego córka Talllah Belle Willis, która niedawno sama urodziła córkę Lou.

