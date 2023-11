Hanna Zientara-Mokrowiecka nie żyje. Jej współpracownicy piszą o „szokującej i przedwczesnej” śmierci

Wiadomość o śmierci Hanny Zientary-Mokrowieckiej pojawiła się na stronie internetowej Teatru Płockiego. Z postu dowiadujemy się, że aktorka była niemal do ostatniej chwili aktywna zawodowo.

„Trudno nam uwierzyć w to, co się stało. To była dla nas szokująca informacja i stanowczo przedwczesna… Hania do ostatnich chwil grała z nami na płockiej Scenie, a ostatnio uczestniczyła w próbach do przedstawienia premierowego »Udręka życia« Hanocha Levina, w reż. Karola Suszki. Premiera miała się odbyć 4 listopada 2023 roku” – czytamy.

Prezydent Płocka żegna Hannę Zientarę-Mokrowiecką

Aktorkę pożegnała też reżyserka Julia Mark. „Nie zrobimy już tego spektaklu, Zientarko, nie uciekniemy razem na papieroska, kiedy nas zmęczą bankietowe pokrzykiwania, nie pogadamy o pieskach; widocznie nie miałaś innego wyboru. Dziękuję, Haneczko: za tę jasność, za tę skromność, za to ciepło. To był zaszczyt Cię spotkać. Kalinichta, kochana” — napisała.

Aktorkę wspomniał we wpisie w mediach społecznościowych również Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. „Cały czas aktywna, występująca na scenie, zaangażowana w przygotowanie kolejnego przedstawienia… Jej odejście to wielka strata dla świata artystycznego i dla społeczności Płocka. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny, Bliskich, Przyjaciół” – czytamy.

facebook

Hanna Zientara-Mokrowiecka. Gdzie grała?

Hanna Zientara-Mokrowiecka ukończyła Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich w Warszawie oraz Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.

Debiutowała na deskach Teatru Narodowego w „Opętanych”. Pierwszą główną rolę zagrała w listopadzie 1986 roku w „Hymnie” w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, gdzie pracowała potem przez 32 lata. Grała tam w „Ani z Zielonego Wzgórza”, „Proszę zrób mi dziecko” czy „Weselu”. Z Teatrem Dramatycznym w Płocku związana była od 1987 roku. Grała też czasami w filmach telewizyjnych, w tym w „Weselu w kurnej chacie”, „Show” czy „Miasteczku”.