Światła, kamera, Ozempic. Gwiazdy oskarżone o udział w kontrowersyjnym „trendzie”

Ozempic jest lekiem przepisywanym głównie osobom z cukrzycą typu 2., mającym na celu kontrolę poziomu cukru we krwi. Jednak coraz częściej pojawiają się doniesienia o tym, że niektóre gwiazdy mogą go stosować jako środek wspomagający proces odchudzania.

O wykorzystywanie leku w tym celu oskarżane jest coraz szersze grono znanych ludzi. Budzi to ogromne kontrowersje ze względu na wiele aspektów. Po pierwsze, lek ten nie jest przeznaczony dla osób, które nie mają cukrzycy, co może stwarzać ryzyko niepożądanych skutków ubocznych. Po drugie, promowanie takiego stosowania leku może być nieodpowiedzialne i wprowadzać w błąd osoby, które chcą schudnąć. Do tego dochodzi fakt, że w aptekach brakuje leku dla ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, a ponadto stał się on znacznie droższy.

Jakie gwiazdy są oskarżane o branie Ozempicu i czy przyznają się one, że z niego korzystały? Oto lista ludzi, o których mówi się coraz częściej w kontekście leku.

Jessica Simpson

Jessica Simpson po urodzeniu trzeciego dziecka schudła łącznie 50 kilogramów. Wtedy pojawiły się w jej mediach społecznościowych „internetowe trolle”. Według piosenkarki dostawała masę wiadomości na temat tego, że wygląda „zbyt chudo”. Wiele osób oskarżało ją też o branie Ozempicu.



43-letnia piosenkarka zapewniła w końcu w wywiadzie dla „Bustle”, że leki – będące najnowszym hollywoodzkim trendem w odchudzaniu – nie są sekretem jej transformacji.



– To siła woli – powiedział Simpson. – Czy ludzie chcą, żebym znowu piła? Bo wtedy byłam grubsza. A może chcą, żebym urodziła kolejne dziecko? Moje ciało nie jest w stanie tego zrobić – zaznaczyła.



Julia Fox

Julia Fox odniosła się do twierdzeń, że zażywa lek w rozmowie z „ET”. – Mnóstwo ludzi zarzuca mi, że biorę leki na odchudzanie… ludzie mówią, że biorę Ozempic, czy jak to się tam nazywa – powiedziała. – Nie biorę i nigdy go nie brałam. Nigdy bym tego nie robiła. Są diabetycy, którzy potrzebują tego leku – podkreśliła.



Chociaż Fox zaprzeczyła stanowczo stosowaniu leku, przyznała, że w przeszłości poddawała się zabiegom liposukcji i stosowała botoks.





Keke Palmer

Keke Palmer w swoim podcaście „Baby, this is Keke Palmer” po zarzutach o branie Ozempicu, ucięła spekulacje, mówiąc, że stosowanie go na odchudzanie jest „do bani”.



– Rozumiem, że dziewczyny chcą być w formie – powiedziała 30-letnia aktorka. – Ale nienawidzę faktu, że został stworzony dla osób chorych na cukrzycę, a kobiety zażywają go, aby schudnąć i osoby, które go potrzebują, nie mogą go kupić, a ceny jeszcze wciąż idą w górę – mówiła.



Kyle Richards Umansky

Gwiazda „Real Housewives of Beverly Hills” po ogłoszeniu rozstania ze swoim mężem, została zarzucona w sieci oskarżeniami o branie Ozempicu. Postanowiła odpowiedzieć w rozmowie z „Page Six”.



– Nie biorę żadnych leków odchudzających – powtórzyła. – Jeśli mnie znasz, wiesz, że mam straszne stany lękowe, których śmiertelnie się boje. Nigdy, przenigdy tego nie brałam – zaznaczyła.





Oprah Winfrey



Oprah Winfrey, która niedawno schudła 20 kilogramów po latach zmagań z nadwagą, przyznała się do stosowania leku Ozempic, ale podkreśliła, że ostatecznie odmówiła wyboru „łatwiejszego wyjścia”.– Nawet kiedy po raz pierwszy usłyszałam o lekach odchudzających, w tym samym czasie, gdy przechodziłam operację kolana, to poczułam: Muszę to zrobić sama – kontynuowała.





Khloé Kardashian

W lutym Khloe Kardashian wraz ze swoją siostrą Kim Kardashian zostały masowo skrytykowane za bycie „siostrami Ozempic”.



– Nie dyskredytujcie długich lat moich ćwiczeń – odpowiedziała Khloe Kardashian fanowi, który twierdził, że zażywa lek. – Wstaję pięć dni w tygodniu o 6 rano, żeby trenować. Proszę, przestań – zaapelowała.



Kelly Osbourne



Kelly Osbourne przyznała, że stosowała lek. – Przez całe życie masz problem z wagą, próbowałaś już wszystkiego, a potem ktoś przychodzi i mówi, weź ten zastrzyk, będziesz chudy – mówiła w podcaście w 2020 roku. Przyznała jednak, że po kilku tygodniach przestała brać lek, jednak nie przestała chudnąć.



Chelsea Handler



Chelsea Handler przyznała się do zażywania leku, jednak stwierdziła, że zrobiła to... przez przypadek. W jednym z odcinków podcastu „Call Her Daddy” Handler ujawniła, że zażyła Ozempic, nie wiedząc, co on powoduje.

– Nawet nie wiedziałam, że to biorę– powiedziała, wyjaśniając, że jej „lekarz zajmujący się leczeniem oznak starzenia, po prostu rozdaje to każdemu”.

Gdy dowiedział się, że lek rzeczywiście jest przeznaczony dla osób chorych na cukrzycę, Handler zaprzestał jego stosowania. – To zbyt nieodpowiedzialne – stwierdziła.



Mindy Kaling

Kiedy Mindy Kaling nagle zaprezentowała swoją odmienioną sylwetkę, w sieci zaroiło się od oskarżeń, że stosuje ona Ozempic. Jednak w rozmowie z magazynem "People" aktorka zapewniła, że jej sekretem są ćwiczenia.



– Prawda jest taka, że poświęcam mnóstwo czasu i energii na dbanie o zdrowie. Biegam lub spaceruje i podnoszę ciężary. To dla mnie duże zobowiązanie – powiedział Kaling.



Jonah Hill



Jonah Hill jest niemal nie do poznania. 39-letni aktor wzbudza ogromne zainteresowanie paparazzi ze względu na zmianę, jaka nastąpiła w jego sylwetce. Aktor nie odniósł się do tej pory do żadnych zarzutów o stosowanie leku Ozempic.



Jesse Plemons

To chyba jedna z najbardziej szokujących przemian. Jesse Plemons, mimo wielu oskarżeń, zapewnia, że jego nowe wcielenie jest tylko zasługą odstawienia węglowodanów i stosowanych przez niego postów.



– Czuje się lepiej, mam lepsze ciśnienie krwi. Mam dwójkę dzieci i muszę za nimi nadążąć – stwierdził w wywiadzie.



Christina Hendricks



Najnowsze zdjęcia, jakie zamieściła w sieci Hendricks, wywołały niepokój wśród jej fanów. Aktorka wygląda na znacznie szczuplejszą, a w komentarzach roi się od wpisów o tym, że musi ona zażywać Ozempic.

„O nie, kolejna, która jest na Ozempicu. Jakie smutne. Wcześniej była taka piękna i krągła”; „Za dużo tracisz na wadze” – czytamy.

Gwiazda „Mad Mena” nie odniosła się do zarzutów. Czytaj też:

