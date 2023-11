Pandora Gate. Nowe informacje w sprawie „Stuu”. Wiemy, co z ekstradycją

W październiku 2023 roku Sylwester Wardęga zamieścił na YouTube filmik zatytułowany „Mroczna tajemnica Stuu i YouTuberów: Padora Gate (Boxdel, Dubiel, Fagata)”. Obecnie wideo obejrzane zostało już przez ponad 9,5 mln osób.

Z przedstawionych przez Wardęgę materiałów wynika, że Stuu utrzymywał kontakty i spotykał się z dziewczynami, które miały mniej niż 15 lat. Ponadto twórca przedstawia też rzekome dowody na to, że Marcin Dubiel, Fagata czy Boxdell, mieli wiedzieć o tym, co robi Stuu i nie reagować. Po tym, jak Wardęga nagłośnił sprawę, zajęła się nią prokuratura i politycy. Niedługo później wideo w tej sprawie zamieścił też w sieci inny twórca, znany jako Konopskyy.

Wiemy, kiedy ekstradycja Stuarta B.

Stuart B., youtuber, znany w sieci jako Stuu i główny oskarżony w Pandora Gate, nagłośnionej przez Sylwestra Wardęgę i Konopskiego, został zatrzymany 14 października w Wielkiej Brytanii. Influencer został aresztowany pięć dni później, 19 października. RMF FM podawało wtedy, że Stuart B. odwołał się od tej decyzji, a następnie chciał zmiany aresztu na tzw. środki wolnościowe. Wszystko wskazuje na to, że sąd nie wyraził na to zgody.

Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał teraz w rozmowie z portalem Wirtualne Media, że materiał dowodowy, zgromadzony w toku śledztwa, pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów Stuartowi B., które dotyczą seksualnego wykorzystania osób małoletnich poniżej 15. roku życia oraz rozpijania małoletnich. – Nakaz aresztowania z wnioskiem o wydanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości został już przekazany władzom brytyjskim – dodał.

Nieoficjalnie Wirtualne Media podają, że decyzja brytyjskiego sądu w sprawie ekstradycji Stuu do Polski ma być gotowa w okolicach połowy listopada.

Stuart B. „Stuu”. Co zarzuca się youtuberowi?

Aktualnie 31-letni Stuart B., urodzony w Londynie i na co dzień mieszkający w Wielkiej Brytanii, zasłynął nieco ponad 10 lat temu tworząc materiały z popularnej wówczas gry „Minecraft”. Wówczas znany był pod pseudonimem „Polski Pingwin”.

To względem niego wytaczane były przez Wardęgę najpoważniejsze zarzuty – pedofilii, wykorzystywania nieletnich, a nawet ich odurzania. Doniesienia na ten temat pojawiały się w sieci już dawniej, m.in. ze strony byłej współlokatorki „Stuu” Justyny Suchanek, a także jego byłej dziewczyny Agaty Fąk. Ta druga jednak ze swoich słów się wycofywała.

Jeden z pomysłodawców „Teamu X”, a także współzałożyciel agencji zrzeszającej znanych twórców internetowych „Spotlight Agency”, już na początku swojej kariery, w 2014 roku, miał wymieniać się „dwuznacznymi” wiadomościami z wówczas 13-letnią dziewczyną. Z upublicznionych wiadomości wynika, że YouTuber wielokrotnie miał proponować jej spotkania, a do jednego miało nawet dojść.

Poza Sylwestrem Wardęgą tematem Stuarta B. zajął się m.in. dziennikarz Jakub Wątor. Dotarł on do Oli, influencerki posługującej się pseudonimem „Olciak93”, która przed laty była w bliskich, przyjacielskich stosunkach z youtuberem. Wówczas była 13-,14-latką. „Stuu” miał prosić ją o wysłanie „miłych zdjęć”, w rozmowie miał tworzyć aluzje seksualne. Do całej rozmowy Wątora z influencerką udostępnionej na platformie „YouTube” dołączone są tzw. „screenshoty”, które mają przedstawiać oryginalny zapis wiadomości wymienianych z o wiele starszym twórcą.

Po tym materiale prawnik B. przesłał do wielu osób, w tym Wątora, oświadczenie o planowanym podjęciu kroków prawnych. Zarzucono w nim manipulację faktami i podkreślono, że sam „zainteresowany” już przed laty wycofał się z działalności publicznej.

Później pojawiły się jednak dalsze zarzuty względem Stuarta B. W materiale Sylwestra Wardęgi, przedstawiającym wyniki jego śledztwa, wspomniane zostało przyjęcie z 2018 roku. Miało ono mieć miejsce w mieszkaniu youtubera, a udział w nim miały brać m.in. 14 i 15-letnie dziewczyny. Ponadto na „imprezie” mieli być także inni popularni wówczas twórcy – „Kruszwil” i „Kamerzysta”.

Podczas przyjęcia, z którego materiały wideo przedstawia Sylwester Wardęga, nastolatki miały pić podany przez internetowych twórców alkohol. Jedna z dziewczyn w rozmowie z Wardęgą opowiedziała, że nagle straciła świadomość i obudziła się dopiero następnego dnia rano w łóżku ze Stuartem B.

– Leżeliśmy na łyżeczkę, on z tyłu. Tam w łóżku była jeszcze jedna dziewczyna, leżała obok mnie. Rocznik ’01, pamiętam. Ona była starsza – mówi w materiale Wardęgi dziewczyna. Od razu jak się obudziła i zorientowała, gdzie się znajduje, miała zejść do swojej koleżanki, z którą przyszła na przyjęcie.

Przez lata twórczości internetowej Stuart „Stuu” B. na swoim głównym kanale w platformie YouTube zebrał 4,23 mln subskrypcji i opublikował 1,3 tys. filmów, które zostały odtworzone ponad miliard razy.

