Selena Gomez napisała, że usunie Instagram. Obserwuje ją ponad 430 mln ludzi

Resort zdrowia w Strefie Gazy, kontrolowany przez organizację terrorystyczną Hamas, podał we wtorek 31 października, że od początku wojny z Izraelem zginęło już tam co najmniej 8,5 tys. osób, w tym 3542 dzieci. W wojnie zginęło też ponad 1,4 tys. Izraelczyków.

Selena Gomez grozi, że usunie Instagram

Głos w sprawie konfliktu w sieci zabierała w sieci często Selena Gomez. 31-letnia piosenkarka i aktorka, nazywana królową Instagrama, w usuniętej już relacji na InstaStory poinformowała niespodziewanie, że usuwa swoje konto.

„Robię sobie przerwę od mediów społecznościowych, bo pęka mi serce, gdy widzę cały ten horror, nienawiść, przemoc i terror, które dzieją się na świecie” – napisała. „Torturowanie i zabijanie ludzi lub jakiekolwiek akty nienawiści wobec jakiejkolwiek grupy są przerażające” – czytamy dalej. „Musimy chronić WSZYSTKICH ludzi, zwłaszcza dzieci i na dobre położyć kres przemocy. Przykro mi, jeśli moje słowa nigdy nie będą wystarczające dla wszystkich” – przyznała.

Dalej Selena Gomez wyjaśniła, że „nie może znieść, że niewinni ludzie są ofiarami”. „To właśnie sprawia, że jest mi niedobrze. Chciałbym móc zmienić świat. Ale żaden post tego nie zmieni. Kocham, Selena” – stwierdziła. W innym poście aktorka dodała też później, że fakt, że ma młodszą siostrę sprawił, że tak mocno przeżywa to, co się dzieje. „Zrobiłabym wszystko dla dzieci i by obronić życie niewinnych osób” – podkreśliła.

Internauci krytykują posty Seleny Gomez o konflikcie Izraela i Palestyny

Post Seleny Gomez nie został jednak ciepło przyjęty przez internautów, którzy stwierdzili, że skupiła się ona na swoim cierpieniu. „Uwielbiam Selenę Gomez, ale to najsmutniejsza wymówka do usunięcia Instagrama, jaką mogłabym sobie wyobrazić” – napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.

„Selena Gomez jest dosłownie jedną z najczęściej obserwowanych osób na Instagramie i jeden jej post ROBI RÓŻNICĘ. Dlatego denerwuję się, gdy gwiazdy wypowiadają się w sposób »neutralny«. Robią to dla swojej reputacji. Nie dlatego, ze naprawdę im zależy” – stwierdziła inna.

Z danych Social Blade wynika, że od czasu, gdy Selena Gomez zaczęła publikować swoje posty na temat konfliktu na linii Izrael-Palestyna straciła ponad 273 tys. obserwujących.

