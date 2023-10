Halloween u Maffashion. Gwiazda przebrała się za... braci Kaczyńskich

Maffashion przyzywczaiła swoich fanów do niebanalnych stylizacji na Halloween. W poprzednich latach celebrytka przebierała się m.in. za raperów Matę oraz Quebonafide. Tym razem Julia Kuczyńska nie wzięła na warsztat kolejnego rapera. Celebrytka postanowiła sięgnąć do klasyki polskiej literatury. Na swoich profilach w mediach społecznościowych opublikowała nagrania, na których widać jak przechadza się ulicami Warszawy przebrana za bohaterów książki "O dwóch takich, co ukradli księżyc". W filmowej produkcji w role Jacka i Placka wcielili się Lech i Jarosław Kaczyńscy.

Maffashion

Wiem. Obstawialiście RAP klimaty. W tym roku był pomysł na »Czarodziejkę z Księżyca« ale ktoś wcześniej ukradł księżyc. Inspiracja: »O dwóch takich co ukradli księżyc« – polska książka autorstwa Kornela Makuszyńskiego z 1928 roku. Oraz polski film przygodowy dla dzieci i młodzieży z 1962 roku w reżyserii Jana Batorego pod tym samym tytułem – napisała Maffashion.

Blogerka przyznała, że stylizacja nie była bardzo pracochłonna: sama zrobiła sobie makijaż a pomarańczowe ubrania, które ma na sobie, znalazła w lumpeksie.

Kreatywność Julii Kuczyńskiej doceniły również jej koleżanki z branży m.in. Julia Wieniawa czy Karolina Korwin Piotrowska. Co rok czekam co wymyślisz. Kocham jak nas zaskakujesz – napisała z kolei pod zdjęciami Maffashion Red Lipstick Monster.