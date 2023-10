QUIZ:

QUIZ z serialu „Przyjaciele”. Sprawdź się!

W quizie znajdziesz 10 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o postaciach, wątkach i wydarzeniach z serialu. Niektóre pytania będą łatwe, a inne trudniejsze. Quiz to świetny sposób, aby sprawdzić swoją wiedzę o i powspominać ulubione momenty z serialu. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, zobaczysz swój wynik!

„Przyjaciele” – o czym jest serial?

„Przyjaciele” to amerykański sitcom, który opowiada o życiu sześciorga przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku. Serial emitowany był w latach 1994-2004 i doczekał się 10 sezonów. Przez 10 lat serialu przyjaciele przeżywają wiele wzlotów i upadków. Poznają się, zakochują, rozstają, a nawet biorą śluby. Towarzyszymy im w ich życiu zawodowym i osobistym, śmiejemy się z ich wpadek i wspieramy ich w trudnych chwilach.

Przyjaciele to kultowy serial, który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Jest to opowieść o przyjaźni, miłości i życiu, która trafia do serc widzów na całym świecie.

