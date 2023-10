Michał Wiśniewski skazany na więzienie. Wymowna reakcja Poli Wiśniewskiej

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał w poniedziałek 30 października wyrok w sprawie Michała Wiśniewskiego, skazując artystę na 1,5 roku więzienia i grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych. Chodzi o zarzuty, które postawione zostały wokaliście zespołu Ich Troje w październiku 2021 roku.

Uznano, że muzyk w celu uzyskania pożyczki w wysokości 2,8 mln złotych przedłożył nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył. Miał też podać nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela – wówczas jego żony. Sprawa dotyczyła 2006 roku. Wyrok nie jest prawomocny.

Przez swoje kłamliwe oświadczenia piosenkarz miał otrzymać pożyczkę w wysokości 2,8 mln złotych, której nie spłacił. Artysta nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Twierdził, że był to rok, w którym wydał płytę, wygrał eliminacje do Eurowizji oraz zagrał trasę koncertową w USA, dlatego nie miał potrzeby „wyłudzania pieniędzy”.

Michał Wiśniewski skazany. Jest reakcja Poli Wiśniewskiej

Niedługo po tym, jak media obiegła informacja o skazaniu piosenkarza, żona wokalisty zareagowała wymownie na doniesienia w mediach społecznościowych. Okazała wsparcie swojemu mężowi, dodając na InstaStories ich wspólną fotkę. Na pierwszym planie widać splecione dłonie pary.

Michał Wiśniewski oświadczył się Poli Wiśniewskiej w grudniu 2019 roku. Para wzięła ślub w marcu 2020 roku. Mają wspólnie dwóch synów – Falco Amadeusa (ur. 29 stycznia 2021) i Noëla Cloé (ur. 16 maja 2023).

