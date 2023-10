Rozenek-Majdan wskazała polityka, z którym poszłaby na kolację. Nie wahała się

Małgorzata Rozenek została zapytana, z którym z polityków chciałaby pójść na kolację. – Zdecydowanie z Donaldem Tuskiem – odpowiedziała w rozmowie z portalem Pomponik.pl. Prezenterka sprecyzowała także, jakie tematy zostałyby poruszone w czasie spotkania.

– Mieliśmy już tę przyjemność rozmawiać na temat in vitro i sytuacji w Polsce w obszarze leczenia niepłodności. Na pewno chciałabym porozmawiać o sprawach kobiet, ale takich przyziemnych, bo ja w takim myśleniu o państwie skupiam się bardziej na realnych, domowych problemach. Na dostępie do żłobków, na równym dostępie do szkolnictwa, na tym, żeby powroty z urlopów macierzyńskich były łatwiejsze – wymieniła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Prezenterka zwróciła uwagę, że Donald Tusk otrzymał silny mandat dzięki poparciu licznej grupy wyborców. – Jest teraz osobą, która pokazuje, że nie tylko potrafi zmieniać rzeczywistość wokół siebie, ale też ma wolę, żeby zmienić państwo w bardziej przyjazne dla swoich obywateli – powiedziała.

Rozenek-Majdan o prezydencie. „Będzie opóźniał jak najbardziej się da”

Małgorzata Rozenek-Majdan mówiąc o powyborczych scenariuszach, odniosła się również do oświadczenia, które wygłosił prezydent po konsultacjach z przedstawicielami komitetów wyborczych. – Zaprosiłem do siebie wyłonionych przez poszczególne grupy reprezentantów, by usłyszeć poważną opinię na temat tego, jaka rzeczywiście jest sytuacja w ich ugrupowaniach. (...) Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera, mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną – powiedział prezydent.

Andrzej Duda sprecyzował, że chodzi o Zjednoczoną Prawicę oraz sojusz Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a wśród kandydatur na stanowisko szefa polskiego rządu pojawiły się nazwiska Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

– Jak wiemy, po dzisiejszym dniu, on tę decyzję będzie opóźniał jak najbardziej się da. Liczę na to, że opozycja sprawnie i w porozumieniu będzie rządziła krajem. A przede wszystkim liczę na jak najszybsze uchwalenie ustawy o powrocie finansowania in vitro z budżetu państwa – podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

