Richard Roundtree, filmowy detektyw John Shaft, nie żyje. Gwiazdy żegnają ikonę

O śmierci Richarda Roundtree poinformował Patrick McMinn, jego menadżer od 1987 roku. Przekazał, że aktor zmarł we wtorek 24 października. „Praca i kariera Richarda były punktem zwrotnym dla czołowych aktorów – Afroamerykanów” – stwierdził McMinn w swoim oświadczeniu. „Nie można przecenić wpływu, jaki wywarł na branżę” – zaznaczył.

Richard Roundtree przegrał walkę z rakiem trzustki. Aktor w 1993 roku przeszedł skuteczne leczenie, w tym podwójną mastektomię i chemioterapię, po tym, jak wykryto u niego rzadkiego raka piersi.

Kim był Richard Roundtree?

Richard Roundtree początkowo pracował jako model, a w wieku 28 lat rozpoczął karierę filmową. Rola Johna Shafta w thrillerze „Shaft” Gordona Parksa z 1971 roku była jego debiutem fabularnym. Film wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer okazał się wielkim hitem kinowym i zarobił 12 mln dolarów ze sprzedaży biletów przy budżecie 500 tys. dolarów, co uratowało studio przed bankructwem. Następnie powstały – równie popularne kontynuacje filmu, takie jak „Wielka wygrana Shafta” z 1972 roku i „Shaft w Afryce” z 1973 roku. W 2000 roku powstała kolejna produkcja z tej serii, w której w Johna Shafta wcielił się już Samuel L. Jackson.

„Shaft” uważany jest za film z gatunku blaxploitation (black – czarny, expoitation – wykorzystanie), którego specyfika polegała w latach 70. na wykorzystaniu, głównie w filmach niskobudżetowych, popularności tematyki afroamerykańskiej. Pytany o etykietę „wykorzystywanie”, jaką miał przypisaną „Shaft”, Roundtree przyznał, że nie obraża go ona w taki sposób, jak myślą wszyscy dookoła.

– Miałem zaszczyt pracować z najwspanialszym dżentelmenem, jakiego kiedykolwiek spotkałem w branży – Gordonem Parksem. Zatem słowo „wyzysk” obraża mnie w związku z jakimkolwiek powiązaniem tego słowa z Parkse. Zawsze postrzegałem to jako coś negatywnego. Wykorzystywanie. Kto jest wykorzystywany? Dało to prace wielu ludziom. Dzięki temu przed wieloma producentami i reżyserami otworzyły się drzwi showbiznesu. Ogólnie rzecz biorąc, postrzegam to jako pozytyw – powiedział w 2019 roku w rozmowie z „New York Times”.

Po roli w serii filów „Shaft” Richard Roundtree zagrał między innymi w „Piętaszku” (1975), wcielając się w sprytnego przeciwnika Robinsona Crusoe, „Tylko dla sępów” (1979) jako Gideon Marunga czy jako Diehl Swift w „Gorącym towarze” (1984).

Prywatnie Roundtree był dwukrotnie żonaty. W 1963 roku poślubił Mary Jane Grant, z którą ma dwójkę dzieci. Para rozwiodła sie w 1973 roku. We wrześniu 1980 roku poślubił Karen M. Ciernię, z którą ma dwie córki i syna. Drugie małżeństwo aktora również zakończyło się rozwodem.

Aktorzy Hollywood żegnają Richarda Roundtree

Richarda Rountree żegnają w sieci największe sławy Hollywood. „Richard Roundtree, prototyp, najlepszy! SHAFT, jak wiemy, jest i zawsze będzie Jego dziełem!” – napisał Samuel L. Jackson, publikując fotkę ze zmarłym aktorem. „Jego odejście pozostawia głęboką dziurę nie tylko w moim sercu, ale jestem pewien, że w wielu z was też. Kocham cię, bracie, widzę, jak idziesz środkiem głównej ulicy w niebie" – dodał.

„Praca z Richardem Roundtree była spełnieniem moich marzeń. Spędzanie czasu z nim i naszą ekipą filmową »Being Mary Jane« było świetną zabawą, pełną najlepszych historii i śmiechu. Zawsze był najbardziej cool osobą w pokoju, z najlepszą aurą, a ludzie dosłownie biegli, żeby go zobaczyć. Był po prostu najlepszy. Wszyscy go kochaliśmy” – napisała Gabriel Union.

