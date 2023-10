MTV odwołuje europejską galę. „Nie jest to właściwy moment na globalne świętowanie”

Organizatorzy MTV EMA zdecydowali, że ze względu na konflikt między Izraelem a Strefą Gazy wydarzenie zostanie odwołane. Gala miała się odbyć 5 listopada 2023 roku w Paryżu.

„Z uwagi na niestabilną sytuację na świecie zdecydowaliśmy o wstrzymaniu organizacji gali MTV EMA w 2023 roku, kierując się troską o tysiące pracowników, członków zespołu, artystów, fanów i partnerów, którzy podróżują ze wszystkich zakątków świata, aby tworzyć to wydarzenie – czytamy w oświadczeniu.

W dalszej części przekazano, że kolejne rozdanie europejskich nagród MTV zaplanowane jest na przyszły rok. „MTV EMA to coroczne święto światowej muzyki. Obserwując rozwój tragicznych wydarzeń w Izraelu i Strefie Gazy, uważamy, że nie jest to właściwy moment na globalne świętowanie. W obliczu tysięcy śmiertelnych ofiar – jest to czas żałoby. Kolejna gala MTV EMA odbędzie się w listopadzie 2024 roku” – napisali organizatorzy.

Rozdanie europejskich nagród MTV odwołane

Tegoroczne rozdanie europejskich nagród MTV miało odbyć się 5 listopada 2023 roku w Paryżu. Organizatorzy MTV European Music Awards zdążyli przekazać już informacje o nominowanych oraz line up. Najwięcej szans na statuetkę, bo aż siedem, miała Taylor Swift. O nagrodę mieli powalczyć także polscy artyści: Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah oraz Vito Bambino.

Gala miała być emitowana aż w 150 krajach. Na scenie mieli wystąpić: Thirty Seconds To Mars, Sabrina Carpenter, Jung Kook, Ozuna, Manuel Turizo, Anne-Marie, Coi Leray, David Guetta, The Kid LAROI, Reneé Rapp i REMA.

