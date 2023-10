Martin Scorsese – 25 kultowych filmów reżysera. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

Od piątku 20 października w kinach oglądać możemy „Czas krwawego księżyca”, najnowszy film 80-letniego Martina Scorsese. Reżyser jest czołową postacią tzw. „Nowej ery Hollywood” i uważa się go za jednego z najbardziej znaczących i wpływowych twórców w historii kina.

W trakcie swojej kariery nakręcił ponad 25 filmów, wśród których są absolutne klasyki, jak „Wilk z Wall Street”, „Infiltracja”, „Taksówkarz” czy „Wściekły byk”. Sprawdziliśmy, jakie z nich najlepiej oceniają użytkownicy serwisu IMDb – amerykańskiego odpowiednika Filmwebu. Oto 25 filmów Martina Scorsese, które warto znać i informacja, gdzie je obejrzysz.

25. „Wagon towarowy Bertha” – Prime Video



Młoda dziewczyna wiąże się z anarchistą-rebeliantem. Razem przemierzają Stany Zjednoczone dokonując drobnych przestępstw.



24. „Kto puka do moich drzwi?”

Pełnometrażowy debiut reżyserski Martina Scorsese. Młody i niewykształcony J.R. (Harvey Keitel), z pochodzenia Włoch, spędza czas na oglądaniu seansów w kinie i na przesiadywaniu w barach z grupą znajomych. Od czasu do czasu uprawia seks z lokalnymi prostytutkami. Pewnego dnia J.R. spotyka tajemniczą dziewczynę (Zina Bethune). Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Wydaje się bowiem, że nowa znajoma jest idealną kandydatką na żonę, gdyż spełnia najważniejszy warunek dla wychowanego w katolickiej tradycji chłopaka - jest dziewicą. Tymczasem podczas jednej z randek jego ukochana wyznaje mu, że została zgwałcona przez swojego byłego chłopaka.





23. „New York, New York”



Saksofonista i zdolna piosenkarka marząca o sławie zakochują się w sobie. Dzięki jej talentowi zespół chłopaka zaczyna święcić triumfy.



22. „Ciemna strona miasta” – Megogo



21. „Kundun – życie Dalaj Lamy” – CDA



Rok 1937. Tenzin Gyatso, rozkoszny dwulatek z biednej, tybetańskiej rodziny, przygląda się rozłożonym przed nim przedmiotom. Dla niego to tylko zabawa, ale dla obserwujących tę scenę mnichów buddyjskich bezbłędne rozpoznanie przez malca przedmiotów należących do zmarłego właśnie XIII Dalaj Lamy i uznanie ich za własne to znak, że ów malec jest XIV Dalaj Lamą - XIV wcieleniem (reinkarnacją) Buddy Miłościwego. W przyszłości sądzone mu zatem będzie stać się religijnym i politycznym przywódcą Tybetu.



20. „Milczenie” – Apple TV+



XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.



19. „Alicja już tu nie mieszka” – Apple TV+, Prime Video



Po śmierci męża kobieta wyrusza z synem do Kalifornii, gdzie planuje rozpocząć nowe życie, zostając piosenkarką. W trakcie podróży doświadcza licznych niepowodzeń i rozczarowań.



18. „Kolor pieniędzy” – Megogo



Doświadczony bilardzista i jego zdolny, choć niepokorny, uczeń przemierzają Stany Zjednoczone, grając w przydrożnych klubach.



17. „Przylądek strachu” – SkyShowtime, Megogo



Gwałciciel zwolniony z więzienia po 14 latach zaczyna prześladować rodzinę adwokata, który nieskutecznie bronił go w sądzie.



16. „Ostatnie kuszenie Chrystusa” – Apple TV+, Prime Video



Tuż przed śmiercią Jezus staje przed wyborem: umrzeć na krzyżu i wypełnić swoje przeznaczenie lub bez żadnych poświęceń pozostać zwykłym człowiekiem.



15. „Wyspa tajemnic” – Apple TV+



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



14. „Wiek niewinności” – Apple TV+, Prime Video



Rok 1870, Nowy Jork. Młody prawnik zakochuje się w rozwódce, będąc jednocześnie związanym z inną kobietą.



13. „Hugo i jego wynalazek” – Apple TV+, Prime Video



Mieszkający na paryskim dworcu Hugo odkrywa pozostawiony przez ojca sekret i rusza na spotkanie tajemniczej przygody.



12. „Aviator” – Apple TV+, Prime Video



Wizjoner Howard Hughes zakłada własne linie lotnicze, przyciągając tym samym uwagę właściciela Pan Am oraz rządu.



11. „Król komedii” – HBO Max



Mało utalentowany komik nęka znaną gwiazdę showbiznesu.



10. „Gangi Nowego Jorku”



XIX wiek. Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.



9. „Kasyno”



Las Vegas, rok 1973. Hazardzista i bukmacher, Sam „Ace” Rothstein, na polecenie mafii zostaje szefem jednego z największych kasyn w mieście.



8. „Po godzinach” – Apple TV+, Prime Video



Programista komputerowy przeżywa najgorszą noc swojego życia, kiedy postanawia wybrać się do Soho na randkę z dziewczyną, którą poznał w kawiarni.



7. „Wilk z Wall Street” – Prime Video



Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI.



6. „Ulice nędzy”



Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.



5. „Irlandczyk” – Netflix



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



4. „Taksówkarz” – Netflix, Prime Video



Nowojorski taksówkarz Travis Bickle podczas nocnej zmiany poznaje młodocianą prostytutkę, której pragnie pomóc.



3. „Wściekły Byk” – Apple TV+, Prime Video



Życiorys Jake'a La Motty, zawodowego mistrza wagi średniej w boksie, który na ringu odznaczał się wyjątkową brutalnością i wolą walki.



2. „Infiltracja” – Apple TV+



Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę.



1. „Chłopcy z ferajny” – Apple TV+, Prime Video

Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.

Martin Scorsese. Kim jest?

Martin Scorsese urodził się 17 listopada 1942 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice byli dziećmi sycylijskich imigrantów. Jako mały chłopiec chciał zostać malarzem, jednak interesował się także filmem. Spędzał wolny czas w kinie z rodzicami, a po powrocie do domu malował to, co wcześniej zobaczył.

Kiedy miał osiem lat postanowił, że chce zostać księdzem i posłano go do szkoły średniej św. Patryka. Kilka lat później zmienił jednak plany i rozpoczął studia na Uniwersytecie Nowojorskim. W latach 1960-65 uczył się w szkole wyższej filmoznawstwa. Swój pierwszy film zrealizował w 1963 roku – była to krótkometrażowa animacja „Krytyk”.

W 1971 roku Scorsese przeprowadził się do Hollywood, gdzie zaprzyjaźnił się z kilkoma młodymi reżyserami, którzy zdefiniowali dekadę, m.in. Stevenem Spielbergiem, Francisem Fordem Coppolą, Brianem De Palmą i Georgem Lucasem.

Jego filmy często poruszają takie tematy jak tożsamość włosko-amerykańska, katolickie koncepcje winy i odkupienia, wiara, nihilizm, przestępczość i plemienność. Często współpracuje z tymi samymi aktorami – przykładem może być tu Leonardo DiCaprio czy Rober De Niro, który grają też w jego najnowszym dziele.

Scorsese laureatem Oscara za reżyserię filmu „Infiltracja” i ma tytuł doktor honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

