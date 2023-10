Britney Spears w „Everytime” z 2004 roku śpiewała o aborcji? Dziś wszyscy oglądają ten teledysk

Britney Spears napisała autobiografię „A Woman in Me”, która będzie miała premierę 24 października 2023 roku. We wtorek 17 października magazyn „People”, na okładce którego pojawiła się w tym tygodniu 41-letnia piosenkarka, zaczął publikować fragmenty jej książki, dotyczące między innymi czasu, w którym gwiazda ogoliła się na łyso czy wspominała swoje trudne dzieciństwo oraz czas w trakcie kurateli.

Britney Spears: Miałam aborcję w trakcie związku z Justinem Timberlakiem

Największe zamieszanie i szok wywołał jednak fragment dotyczący związku Britney Spears z Justinem Timberlakiem i aborcji, której poddała się w tym czasie ikona muzyki pop. Smutne wyjaśnienie powodu, przez który zdecydowała się ona na ten krok, wprawił jej fanów w osłupienie.

„To była niespodzianka, ale dla mnie nie była to tragedia. Bardzo kochałam Justina. Zawsze spodziewałem się, że pewnego dnia będziemy mieć razem rodzinę. To nastąpiło znacznie wcześniej, niż się spodziewałam” – napisała Spears w książce.

„Ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie jesteśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że jesteśmy o wiele za młodzi” – czytamy.

„Gdyby pozostawiono wybór mnie samej, nigdy bym tego nie zrobiła. A mimo to, Justin był tak pewien, że nie chce zostać ojcem” – podkreśliła artystka. Spears przyznała też dalej, że do dziś jest to „jedna z najbardziej bolesnych rzeczy, jakich doświadczyła w życiu”.

Britney Spears śpiewała o aborcji w piosence „Everytime” z 2004 roku?

Britney Spears poznała Justina Timberlake'a, gdy miała w wieku 11 lat i występowała z nim w „Klubie Przyjaciół Myszki Miki”. W tym samym miejscu pojawiły się takie gwiazdy jak młody Ryan Gosling czy Christina Aguilera. Timberlake i Spears byli parą w latach 1999-2002. Pięć lat po ich zerwaniu piosenkarka wyszła za mąż za tancerza Kevina Federline'a, z którym ma dwóch synów: Seana Prestona (urodzonego w 2005 roku) i Jaydena Jamesa (urodzonego w 2006 roku). Para rozwiodła się w lipcu 2007 roku.

Od dawna spekulowano, że piosenka „Everytime” – trzeci singiel wokalistki z płyty „The Zone” z 2004 roku, opowiada o jej związku z Justinem Timberlakiem. Fragmenty książki Britney Spears, które opublikował magazyn „People”, nadają jednak piosence zupełnie inne znaczenie.

„I za każdym razem, gdy próbuję latać, upadam / bez skrzydeł czuję się taki mały / chyba potrzebuję ciebie, kochanie / i za każdym razem / widzę cię w moich snach / widzę twoją twarz, nawiedzasz mnie / chyba cię potrzebuję, kochanie” – śpiewa artystka w „Everytime”.

Kluczowy jednak w sprawie okazał się też teledysk do utworu, na który zwrócili teraz szczególną uwagę fani artystki. Klip z 2004 roku kończy się ujęciem na Spears, która idzie przez szpitalne sale, w których znajdują się dwie kobiety – jedna, która właśnie umarła i druga, która właśnie urodziła dziecko.

