Leonardo DiCaprio nie narzeka na nudę. Historia związków aktora

Leonardo DiCaprio to jeden z największych amantów wśród gwiazd. Jego partnerki trudno policzyć, ale zdecydowanie najwięcej z nich było długowłosymi modelkami. Aktor nigdy nie ukrywał swojej słabości do sporo młodszych celebrytek, ale na liście jest też sporo aktorek. Niektóre z nich jeszcze przed znajomością z gwiazdorem były popularne, innym ta relacja przyniosła rozpoznawalność i otworzyła wiele drzwi.

Leonardo DiCaprio i historia jego randkowania

Leonardo DiCaprio może się jednak poszczycić tym, że ze swoimi byłymi partnerkami zostaje w bardzo dobrych stosunkach. Od lat spotyka je na czerwonym dywanie, ale nikt jeszcze nie zdołał zauważyć niechęci między aktorem a którąś z byłym partnerek.

Zagraniczne media twierdzą, że wybitny aktor musi podpisywać ze swoimi partnerkami umowę o poufności, bo żadna z nich do tej pory nie opowiedziała o kulisach rozstania z gwiazdorem, a tym bardziej szczegółów z życia prywatnego. Często pojawiają się też głosy, że każda relacja celebryty kończy się przez brak dalszych kroków. Wiele z jego dziewczyn za kolejnego partnera wychodzi za mąż i stara się o dzieci. W tym czasie DiCaprio wciąż wymienia sympatie na młodsze.

Media jednak zwracają uwagę, że to mama jest dla niego najważniejszą kobietą w życiu. To właśnie o mamie wspomniał w pierwszej kolejności, odbierając nagrodę BAFTA 2016 za rolę w „Zjawie”.

Bridget Hall



Była pierwszą kobietą łączoną z aktorem. Początek ich znajomości (1994 rok) zbiegł się z początkiem kariery celebryty.



Kristen Zang



Kristen Zang także była ukochaną DiCaprio. Modelka urodzona w Michigan trwała u celebryty przez rok w latach 1996-1997.



Claire Danes i Leonardo DiCaprio



Poprzedni związek zbiegł się z bardzo pracowitym okresem w życiu DiCaprio. Leonardo DiCaprio wystąpił wówczas w filmie „Romeo i Julia”. W jego partnerkę wcieliła się Claire Danes, a niedługo później aktorzy zostali także parą w prywatnym życiu. Chociaż żadne z nich nie potwierdziło tych doniesień - media są pewne.



Amber Valletty



Kolejną sławną dziewczyną celebryty była Amber Valletty. Plotki głoszą, że po tym, jak Leo zdobył ogromną popularność po występie w „Titanicu”, aktor postanowił dotrzeć do modelki i zaproponować jej randkę.



Helena Christensen



W trakcie premiery „Titanica” jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie był związany z duńską pięknością Heleną Christensen. Znajomość była jednak bardzo przelotna i krótka.



Liv Tyler



W trakcie największej popularności, która wybuchła po „Titanicu” Leonardo DiCaprio korzystał z uroków życia. Wówczas media plotkarskie rozpisywały się o jego romansie z córką lidera Aerosmith, Stevena Tylera. Potwierdzeniem tej relacji miały być zdjęcia pary z wielu imprez.



Naomi Campbell



Chwilę później Leonardo DiCaprio wdał się w romans w super modelką Naomi Campbell. Wówczas on dalej był na fali po premierze „Titanica”, a ona w najlepszym czasie swojej kariery. Chociaż szybko się rozstali, to do tej pory mają bardzo stosunki i zostali przyjaciółmi.



Gisele and Bündchen i Leonardo DiCaprio



Przełomem w życiu Leonardo DiCaprio było poznanie Gisele Bündchen. Para była ze sobą pięć lat od 2000 roku. Ze zdjęć plotkarskich portali można było zobaczyć, że wiele ich łączy np. śledzenie meczów koszykówki czy podnoszenie świadomości na rzecz ochrony środowiska.

Chociaż jak każda z kobiet aktora nie komentowała związku z nim, to po 14 latach delikatnie zasugerowała, że ona była bardziej dojrzała niż gwiazdor. Z jej relacji wynika, że ich drogi się rozeszły, kiedy Bündchen odpuściła sobie palenie, picie i pracę ponad siły. Podkreśliła, że w tym trudnym procesie była samotna.



Bar Rafaeli



Kolejną partnerką, z którą aktor był pięć lat, więc długo, jak na jego standardy, była Bar Refaeli. Topowa modelka zapewne oczekiwała stabilizacji, a 34-letni wówczas gwiazdor, dalej nie był na to gotowy.



Blake Lively



Kolejną wybranką legendarnego aktora była Blake Lively. Chociaż ich związek trwał tylko pięć miesięcy, to fotografowie zdołali zrobić im naprawdę wiele zdjęć. Przyłapano ich podczas romantycznych chwil w Wenecji, Nowym Jorku oraz Los Angeles. Media spekulują, że rozstali się z tego samego powodu, co jej poprzedniczka. Blake Lively po relacji z Leonardo DiCaprio szybko wyszła za mąż i doczekała się dzieci.



Erin Heatherton



Od dawna wiadomo, że Leo ma słabość do Aniołków Victoria's Secret. Kolejnym z nich w życiu aktora była Erin Heatherton. Oficjalnym powodem rozstania był brak czasu i zbyt napięte grafiki.



Camila Morrone



Po kilku przelotnych romansach media zaczęły zauważać, że Leonardo DiCaprio coraz częściej pokazuje się w towarzystwie modelki i aktorki Camili Morrone. Z młodszą o 23 lata dziewczyną był niecałe cztery lata. Nie podano powodu rozstania.



Gigi Hadid



Kolejny głośny związek artysty był z Gigi Hadid. Sprawa była na tyle poważna, że celebrytka nawet poznała rodziców Leo. Ostatecznie po roku się rozstali, a powód końca związku jak zwykle w przypadku aktora nie ujrzał światła dziennego.



Vittoria Ceretti



Vittoria Ceretti została kilkukrotnie zauważona gwiazdorem z „Titanica” w 2023 roku. Chociaż 25-letnia modelka ma męża, to coraz chętniej pokazuje się u boku Leonardo DiCaprio. Wydaje się zatem, że pięcioletnie małżeństwo z włoskim DJ-em nie jest dla celebrytki przeszkodą. W otoczeniu celebryty jest widywana coraz częściej.Czytaj też:

