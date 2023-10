Britney Spears: Miałam aborcję, bo Justin Timberlake nie był gotowy, by zostać ojcem

41-letnia ikona muzyki pop w swojej najnowszej autobiografii "A Woman in Me" poinformowała opinię publiczną o tym, że była w ciąży z Justinem Timberlakiem. Britney Spears dokonała aborcji.

„To była niespodzianka, ale dla mnie nie była to tragedia. Bardzo kochałam Justina. Zawsze spodziewałem się, że pewnego dnia będziemy mieć razem rodzinę. To nastąpiło znacznie wcześniej, niż się spodziewałam” – pisze Spears w książce. „Ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie jesteśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że jesteśmy o wiele za młodzi” – czytamy. „Gdyby pozostawiono wybór mnie samej, nigdy bym tego nie zrobiła. A mimo to, Justin był tak pewien, że nie chce zostać ojcem” – pisze artystka.

Spears przyznaje w swojej autobiografii, że do dziś jest to „jedna z najbardziej bolesnych rzeczy, jakich doświadczyła w życiu”.

