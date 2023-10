Maciej Orłoś wróci do „Teleexpressu”? „Odpowiedź może być tylko jedna”

W związku z wynikiem wyborów parlamentarnych, coraz więcej mówi się o tym, jakie zmiany dosięgną Telewizję Polską, której dziennikarzom od dawna zarzuca się manipulację i promowanie jednej opcji politycznej. Platforma Obywatelska w swoich „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządu” zapowiedziała, że 2 mld przeznaczane na TVP zostaną przetransferowane na leczenie raka. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że Telewizja Polska i Polskie Radio, zostaną zlikwidowane, a powołane zostaną zarządy komisaryczne.

Maciej Orłoś. Co robił dziennikarz po „Teelexpressie”?

W kontekście zmian w TVP pojawiają się też pytania, czy do telewizji wrócą teraz lubiani dziennikarze, którzy przez lata pracowali w stacji i odeszli na znak protestu, podczas rządów PiS. Wśród nich jest z pewnością Maciej Orłoś, który przez ponad 25 lat prowadził w TVP 1 „Telexpress”.

Po raz ostatni na antenie Telewizji Polskiej oglądać mogliśmy Orłosia 31 sierpnia 2016 roku. – Dziś na zakończenie Teleexpressu nie mam dla państwa żadnej śmiesznostki, muszę powiedzieć coś całkiem serio, mianowicie to jest mój ostatni Teleexpress, żegnam się z państwem. Chciałbym przede wszystkim korzystając z okazji bardzo podziękować za te ponad 25 lat spotkań. Do zobaczenia w innym miejscu – powiedział na koniec „Teleexpressu” dziennikarz.

Maciej Orłoś wróci do „Teleexpressu”?

Po odejściu z TVP Orłoś pracował przez chwilę w Telewizji WP, a w 2018 roku uruchomił swój kanał w serwisie YouTube, gdzie prowadzić zaczął program „Okiem Orłosia”. Od marca 2019 do marca 2020 roku prowadził też program „ZETexpress” z Michałem Zielińskim. Pracował następnie w RadioSpacja i Radiu Nowy Świat.

Czy jest szansa, że w związku z wynikami wyborów parlamentarnych Orłoś wróci do prowadzenia w TVP programu informacyjnego? Dziennikarz odniósł się już do tej kwestii na swoim Instagramie. Na InstaStory dodał post, w którym napisał: „Mnóstwo osób pyta mnie, czy w tej sytuacji wrócę do Teleexpressu. Odpowiedź na razie może być tylko jedna: »Pożyjemy, zobaczymy«”.

