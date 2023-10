Edyta Pazura walczy z hejtem. „Cezary wygląda jak bezdomny”

Jeszcze przed wyborami, gwiazdy masowo zachęcały na swoich profilach w mediach społecznościowych do tego, aby wziąć udział w elekcji. To przyniosło oczekiwane skutki. Z najnowszych danych wynika, że frekwencja podczas wyborów parlamentarnych wyniosła ponad 73 proc.

Internautka obraziła Cezarego Pazurę. Żona aktorka odpowiedziała

Gwiazdy uwielbiają zamieszczać w sieci zdjęcia, robione przy urnach, przy okazji wyborów. Tak samo było i w niedzielę 15 października, kiedy Polacy głosowali, kogo chcą zobaczyć w Sejmie i Senacie w najbliższych latach. Śladem wielu znajomych z branży, fotkę wstawiła na Instagram Edyta Pazura. Na zdjęciu towarzyszy jej mąż Cezary Pazura i ich córka.

Pod fotką pojawiła się cała masa komentarzy, zebrała ona też ponad 20 tysięcy „serduszek”, czyli instagramowych „lajków”. Niestety dziś możliwość dodania wpisu do posta jest już zablokowana. Wszystko przez jeden z komentarzy, który zdenerwował Edytę Pazurę.

„Cezary jak bezdomny” – napisała internautka. Na odpowiedź nie musiała długo czekać. „Może dlatego, że pracował 14 godzin i jest zmęczony. Pani radzę więcej empatii i szacunku do drugiej osoby” – odpowiedziała żona aktora.

Niemiłej internautce odpisali też inni ludzie. „Bezdomny to też człowiek; Zmęczony. Ważne, że głos oddał”; „Za to Pani taka ulizana i wyprana z kultury i szacunku do innego człowieka”; „Ale Pani komentarz jest bezczelny. Proszę się tu nie kręcić, skoro jedyne co ma Pani do powiedzenia, to obrażanie właścicieli tego konta” – pisali.

Gdzie gra teraz Cezary Pazura?

61-letniego Cezarego Pazurę oglądać mogliśmy ostatnio w programie Prime Video „LOL: Kto się śmieje ostatni”. Grał też w serialu „Chyłka” czy „Sexify”.

Wszyscy jednak najbardziej kochają jego role w filmach lat 90., w tym „Psy”, „Kiler”, „Kiler-ów 2-óch”, „Chłopaki nie płaczą”, „E=mc2”, „Kariera Nikosia Dyzmy” czy „Ajlawju”.

Edyta Pazura jest trzecią żoną aktora. Mają wspólnie troje dzieci: Amelię, Antoniego Józefa i Ritę. Pierwszą żoną aktora była Żaneta, z którą ma córkę Anastazję. Rozstali się w 1994 roku. W latach 1995-2007 był mężem Weroniki Marczuk.

