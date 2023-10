59-letni Lenny Kravitz całkiem nagi w nowym teledysku. O czym śpiewa w „TK421”?

Lenny Kravitz jest czterokrotnym laureatem Grammy. Znamy go z hitów „Fly Away”, „Again”, „American Woman”, „I Belong to You”, „Again”, „Can’t Get You Off My Mind” czy „Are You Gonna Go My Way”, które wciąż regularnie puszczane są w rozłośniach radiowych. Współpracował z największymi wyjadaczami w branży, w tym Slashem, Madonną czy Mickiem Jaggerem.

Regularnie gra też w filmach i serialach. Mogliśmy oglądać go m.in. w „Igrzyskach śmierci”. „Zoolanderze”, „Kamerdynerze”, a ostatnio w „Wystrzałowym weselu” z Jennifer Lopez.

Prywatnie Kravitz był raz żonaty – w 1987 roku poślubił Lisę Bonet, z którą ma córkę, aktorkę Zoe Kravitz. Para wzięła rozwód w 1993 roku. Muzyk znany był później ze swoich licznych romansów. Był w związku z takimi sławami jak Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia, Kate Moss, Devon Aoki, Adriana Lima czy Nicole Kidman.

Nowy teledysk Lenny'ego Kravitza. Piosenkarz jest całkiem nagi

W czwartek 12 października Lenny Kravitz zaskoczył swoich fanów nową piosenką i teledyskiem do piosenki „TK421”. To kawałek z jego nadchodzącej płyty „Blue Electric Light”, którego premiera zaplanowana jest na 15 marca 2024 roku. W wideoklipie 59-latek tańczy nago i przygotowuje się do wyjścia z domu. Teledysk kończy się tym, że artysta wychodzi.

„Wszyscy na pokład, teraz czas stawić czoła swojemu strachowi/ Rozmowom w myślach/ Możecie mi powiedzieć, jak się przez to naprawdę czujecie/ I obiecuję wam, że wszystko będzie dobrze” – śpiewa Kravitz. „No dalej, kochanie, weź 421 (421)/ Czujesz to, mój TK421 /Uważaj kochanie, spróbuj 421 (421)/ O wiele lepiej z moim TK421” – słyszymy w piosence.

Czytaj też:

Jennifer Lopez i Lenny Kravitz w nowej komedii. O czym jest „Wystrzałowe wesele”? Mamy pierwsze fotki z planuCzytaj też:

Britney Spears wpadła w ręce policji. Będzie ją to sporo kosztować