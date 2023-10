Jada Pinkett Smith i Will Smith od 2016 roku ukrywali separację. Aktorka mówi o „złudzeniach i kłamstwach”

Amerykańska aktorka i wokalistka promuje właśnie swoją książkę „Worthy”, a w sieci ukazał się fragment wywiadu, jaki przeprowadziła z tej okazji z Jadą Pinkett Smith popularna dziennikarka Hoda Kotb. Okazuje się, że żona Willa Smitha od 2016 roku nie jest z nim romantycznie związana. 7 lat temu para zdecydowała się na separację i na to, że każde z nich pójdzie własną drogą. Dlaczego nie ujawnili tego wcześniej?

– Po prostu nie byliśmy na to jeszcze gotowi. Wciąż staraliśmy się ogarnąć ten temat między sobą – jak być w partenerstwie i jak pokazywać tę relację innym ludziom. Nie wymyśliliśmy, jak to zrobić – powiedziała w rozmowie z Hodą Kotb aktorka.

Jada Pinkett Smith wyjaśniła, że wiele rzeczy wpłynęło na to, że w 2016 roku ona i jej mąż postanowili, że zaczną prowadzić życie osobno. – W 2016 roku przede wszystkim przestaliśmy karmić się złudzeniami i kłamstwami na temat tego, jaka powinna być ta druga osoba – powiedziała. Przyznała, że zastanawiała się nad tym, żeby wziąć rozwód, jednak nigdy nie zdecydowała się na to, ponieważ przerażała ją cała procedura.

– Przysięgłam, że nigdy nie będzie powodów do tego, abyśmy mogli wziąć rozwód, że będziemy nad wszystkim pracować. I nie byłam w stanie złamać tej przysięgi – powiedziała.

Książka „Worthy” trafić ma na rynek już 17 października 2023 roku.

Atak Willa Smitha na Chrisa Rocka na Oscarach

Rewelacje ujawnione przez aktorkę wskazują na to, że ona i jej mąż nie byli romantycznie związani w 2022 roku, kiedy to Will Smith zaatakował podczas 94. gali rozdania Oscarów Chrisa Rocka.

Jasne jest też teraz, dlaczego Jada Pinkett Smith w tak osobliwy sposób wypowiadała się później o całej sprawie. – Pomyślałam: „To jest skecz”. Pomyślałam: „Nie ma mowy, żeby Will go uderzył”. Dopiero, gdy Will zaczął wracać na swoje krzesło, zdałam sobie sprawę z tego, że to nie był skecz – mówiła w rozmowie z „People”.

Will Smith i Jada Pinkett Smith pobrali się 31 grudnia 1997 roku. Mają razem dwójkę dzieci: Christophera „Treya” Smitha III (ur. 1992) i Willow Camille Reign (ur. 2000).

