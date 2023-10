„Aquaman 2”. Pijany Jason Momoa udawał na planie Johnny'ego Deppa? Elon Musk miał grozić spaleniem Warner Bros.

W połowie września wytwórnia Warner Bros. wrzuciła do sieci zwiastun filmu „Aquaman i Zaginione Królestwo”. Tego samego dnia w serwisie Reddit pojawiły się dokumenty z procesu Amber Heard i Johnny'ego Deppa, w tym notatki terapeutki aktorki dr Dawn Hughes.

Elon Musk groził studiu Warner Bros?

Wynika z nich, że Jason Momoa, który we franczyzie DC Comics wciela się w główną postać, chciał, aby aktorka została zwolniona z roli Mery, ukochanej Aquamana. Jak podaje „Variety” z powodu na brak „chemii” między Momoa a Heard, aktorka faktycznie niemal została zwolniona.

Wtedy jednak do akcji miał wkroczyć nikt inny, a... Elon Musk. Jak wynika z ujawnionych dokumentów, jeden z prawników założyciela Tesli i SpaceX, miał wysłać do wytwórni Warner Bros. pismo, grożąc pogrążeniem studia filmowego (cyt. „burn the house down”).

Jason Momoa na planie „Aquamana” miał się przebrać za Johnny'ego Deppa

Z notatek z sesji terapeutycznych aktorki dowiedzieliśmy się, co działo się jej zdaniem podczas kręcenia filmu „Aquaman 2”. Heard powiedziała, że pewnego dnia Jason Momoa pojawił się na planie pod wpływem alkoholu i ubrany jak Johnny Depp. „Jason był pijany, to było późnym wieczorem na planie. Ubrał się jak Johnny, miał też wszystkie pierścienie” – miała powiedzieć aktorka.

Wszystkiemu zaprzeczył rzecznik DC, mówiąc, że „Jason Momoa przez cały czas pracy na planie filmu »Aquamen i Zaginione Królestwo« zachowywał się profesjonalnie”. „Jason daje z siebie wszystko, lubi od czasu do czasu napić się piwa, jak wszyscy, ale nie pojawia się pijany na planie. I nie ubiera się, jak Johnny Depp” – dodała kolejna osoba, która pracowała na planie.

Amber Heard oskarżyła też Jamesa Wana, reżysera „Aquamana”

Amber Heard oskarżyła o niewłaściwe zachowanie także reżysera „Aquamana” Jamesa Wana. – Podniósł na mnie głos: „Nie mogę nawet opublikować niczego na temat »Aquamana«” – udawał, że to moja wina. Powiedziałam: „Przepraszam” – stwierdziła.

– James jest znany z tego, ze traktuje członków swoich obsad z najwyższym szacunkiem, a na planie utrzymuje pozytywną atmosferę, sprzyjającą współpracy. Film „Aquaman” nie był tutaj wyjątkiem – przekazał, komentując rewelacje rzecznik DC.

Premiera kinowa filmu „Aquaman i Zaginione Królestwo” zaplanowana jest na 20 grudnia 2023 roku.

Czytaj też:

„Depp kontra Heard”. Netflix prezentuje dokument o „procesie dekady”Czytaj też:

Johnny Depp przekaże milion dolarów od Amber Heard na cele charytatywne