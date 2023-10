Natsu przerywa milczenie w sprawie Pandora Gate. Narzeka na groźby i obraźliwe komentarze

Cała Polska od kilku dni żyje tematem Pandora Gate. Rzesza największych polskich youtuberów, na czele ze Stuartem Stuu Burtonem, usłyszała oskarżenia o grooming, wysyłanie nieodpowiednich treści i wiadomości do niepełnoletnich dziewcząt oraz spotykanie się z nimi. W sprawie wypowiada się coraz więcej influencerów, w tym członkowie założonego przez Stuu Teamu X. Większość z nich twierdzi, że nie miało pojęcia, że dochodziło do takich sytuacji. Teraz głos w sprawie zabrała wywoływana już wcześniej wielokrotnie do tablicy Natalia Karczmarczyk, znana w sieci jako Natsu.

Oświadczenie Natalii Karczmarczyk w sprawie Pandora Gate

Na samym początku oświadczenia, wydanego na InstaStory, Natalia Karczmarczyk stwierdza, że jest jej „bardzo przykro”, że została połączona z „tak okropną sprawą”.

Potem Natsu postanowiła się skupić na tym, co zarzucił jej w swoim wideo Konopksyy. Podkreśliła, że wielokrotnie informowała swoich widzów, że nie będzie już tworzyła materiałów dla młodych widzów. Zapewnia, że od roku nie zorganizowała ani nie wzięła udziału w żadnym obozie skierowanym do młodych osób, a ponad 85 proc. obserwatorów na jej Instagramie to osoby powyżej 18. roku życia.

Dalej Natsu zaznacza, że bardzo krzywdzące jej dla niej przywołanie jej osoby w materiale Mikołaja Tylko (Konopskyy).

„Wcześniejszy wyciek niepublicznych materiałów z moim udziałem kosztował mnie oraz moich bliskich bardzo wiele przykrości i stresu. Moje zachowanie było naganne z moralnego punktu widzenia, ale nie wyrządziło nikomu krzywdy. Zostałam za nie publicznie potępiona i wyciągnęłam wnioski z tej sytuacji” – zapewniła influencerka i zaapelowała o „zaprzestanie monetyzacji hejtu, kierowanego w jej stronę”, a także wysyłania gróźb i publikowania obraźliwych komentarzy na jej profilu.

Pandora Gate. Natsu o Stuu i Marcinie Dubielu

Odnosząc się już do samych oskarżeń w kierunku Stuarta Burtona, Natsu stwierdziła, że nie wiedziała o żadnych sytuacjach, które „właśnie wychodzą na światło dzienne” i nie posiada dodatkowych informacji, które mogłyby pomóc w sprawie.

„Wiadomości przypisywane Stuartowi uważam za obrzydliwe i absolutnie nieakceptowalne” – podkreśliła i dodała, że cieszy się, że sprawą zajęły się już odpowiednie organy.

Natsu podkreśliła też, że jeżeli chodzi o Marcina Dubiela, chce ten temat, „wrażliwy i szczególnie prywatny”, zostawić dla siebie.

