Pandora Gate. Vertez w końcu reaguje na filmik Konopskiego. Tak się tłumaczy

Pandora Gate zapoczątkowały kobiety, które oskarżyły o niewłaściwe zachowania twórcę internetowego o ksywie Gargamel (Jakub Chuptyś). Później wideo dotyczące Stuu, Marcina Dubiela, Michała Boxdella Barona Agaty Fagaty Fąk, zamieścił na kanale Wataha – Krulestwo Sylwester Wardęga. Wideo, w którym twórcy internetowi oskarżani są o grooming, prowadzenie z nieletnimi fankami (nawet 13-letnimi) nieodpowiednich, seksualnych rozmów i zachęcanie ich do spotkań, ma już 8,8 mln odtworzeń.

Oliwy do ognia dodał kolejny filmik, tym razem twórcy o ksywie Konopskyy (Marcin Tylko), który na tę chwilę ma 9,7 mln odtworzeń. To właśnie w nim padają oskarżenia między innymi w kierunku Bartosz Verteza Kwaśniewskiego, który zasłynął na YouTube materiałami typu „let's play” z gier takich jak „Cyberpunk”, „Assassin's Creed Valhalla”, „GTA 5”, „Minecraft” czy „Slime Rancher”.

O co Olciak93 oskarża Varteza?

Vartez miał nawiązać znajomość z Aleksandrą Adamczyk, znaną jako Olciak93, gdy ona miała 13 lat, a on 22 lata.

– Sytuacja jest na tyle obrzydliwa, że miałam wtedy 13 lat. Jest to jasno napisane w naszych rozmowach. Napisałam mu, że ty masz 22 lata, ja 13, a on na to, że „rocznikowo 14”. To już nie jest kwestia tego, że on sobie żartował. Nie, on dążył do spotkania, zapraszał do swojego miasta, w którym kiedyś mieszkał i to jest zupełnie inny poziom krzywdy niż głupie żarty. (...) Taka osoba jak Vertez jest po prostu szkodliwa – powiedziała Olciak93.

– Ja nie mam z nim kontaktu od bardzo dawna, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy on z tego wyrósł. (...) W mojej historii, jeśli chodzi o obrzydliwość, numer jeden to Vertez, dopiero potem Stuu – stwierdziła.

Oświadczenie Varteza

Kilka dni po publikacji wideo Konopskiego doczekaliśmy się reakcji samego Varteza. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu stwierdza on, że zostały wobec niego wyciągnięte fałszywe wnioski.

„Po zapoznaniu się z filmem autorstwa Mikołaja Tylki na kanale Youtube – Konopskyy pt. »MROCZNA PRZESZŁOŚĆ POLSKIEGO YOUTUBA«, oświadczam, ze materiał ten w dotyczącej mnie części jest całkowicie oszczerczy, zawiera nieprawdziwe informacje i fałszywe wnioski. Film ten mnie zniesławia, znieważa i narusza moje dobra osobiste” – czytamy.

Influencer podkreśla dalej, że nie miał nigdy żadnych niemoralnych zamiarów wobec Olciak93. „Oświadczam, że nie nawiązywałem żadnych kontaktów fizycznych ani nie miałem żadnych zamiarów względem Aleksandry Adamczyk. Jest ona całkowicie niewiarygodna, czego sama już dowiodła swoimi zachowaniami oraz publicznymi oświadczeniami. Zestawianie mnie w jednym rzędzie ze Stuartem Burtonem czy podobnymi osobami jest zwyczajna farsa” – uważa.

Kwaśniewski dodał na koniec, że sprawa jest wyjaśniana przez służby, a jemu nie postawiono żadnych zarzutów. „Rzekomo mocne dowody dostarczone prokuraturze, które miały nie obciążać, nie dały podstaw do zatrzymania ani postawienia mi jakichkolwiek zarzutów” – napisał.

Czytaj też:

Ten wpis o Stuu wywołał lawinę spekulacji. „Dlaczego masz konto na rosyjskim portalu?”Czytaj też:

Pandora Gate skomentowana przez prokuraturę. „Trwają intensywne czynności”