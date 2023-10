Kim jest Mikołaj Tylko, znany jako Konopskyy? Polski internet żyje sprawą „Pandora Gate”

3 października Sylwester Wardęga opublikował na YouTube wideo, zatytułowane „Mroczna tajemnica Stuu i youtuberów: Pandora Gate (Boxdel, Dubiel, Fagata)”. W wideo wytacza poważne zarzuty w kierunku wspomnianego Stuu, Marcina Dubiela czy Michała „Boxdela” Barona. Potem ujawnione zostały kolejne nazwiska osób, które miały dopuścić się czynów zabronionych, w tym Michała Gały, twórcy internetowego i uczestnika „Top Model”. Jeszcze wcześniej lawina oskarżeń posypała się w kierunku Jakuba „Gargamela” Chuptysia i Krzysztofa Gonciarza.

W sprawie wypowiedzieli się premier Mateusz Morawiecki, lider największej partii opozycyjnej Donald Tusk, a także prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 5 października polska Policja poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie. „W związku z filmem na portalu YouTube dot. zachowań pedofilskich wśród influencerów, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyło materiały, które są analizowane. Śledztwo prowadzi Prok. Okręgowa w Warszawie, a czynności wykonują m.in. policjanci z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz CBZC” – poinformowały w oświadczeniu służby.

Tymczasem w niedzielę 8 października wideo ujawniające nowe szczegóły sprawy zamieścił w sieci Konopskyy. Materiał mężczyzny zapowiadał już w swoim pierwszym wideo Sylwester Wardęga. Konopskyy w ponad godzinnym wideo mówi nie tylko o oskarżeniach formułowanych w kierunku Stuu, Boxdela i Dubiela, ale także DJ Pallaside, Verteza, Vojtaza czy Dissowskiego. – W ciągu 14 dni straciłem 80 proc. idoli z dzieciństwa – przyznaje w nagraniu, które w 13 godzin obejrzało prawie 7 mln osób.

Z danych PSMM Monitoring & More, które publikuje portal WirtualneMedia.pl wynika, że w zaledwie trzy dni na temat niewłaściwych zachowań internetowych twórców wobec nieletnich powstało w polskim internecie 76 552 publikacji, z czego 2 874 w mediach tradycyjnych i 73 678 w mediach społecznościowych. Tematem żyje cały kraj, a pewne jest, że nowy film Konopskiego znacznie podbije statystyki.

Kim jest jednak Konopskyy, twórca, na którego wiedzy w tym temacie opiera się opinia publiczna? Przybliżamy sylwetkę youtubera.

Kim jest Konopskyy?

Konopskyy urodził się jako Mikołaj Tylko 1 września 2002 roku w Dzierżoniowie, więc ma 21 lat.

Z YouTube'a Konopskiego wynika, że zaczął publikować na tej platformie 5 lat temu. Jego kontent dotyczył początkowo głównie popularnej wówczas gry Fortnite, jednak szybko zmieniał się w kanał typu „commentary”. Ostatnio nagrywał między innymi filmiki o tym, jak Krzysztof Stanowski „zakończył karierę” Natii Janoszek, Kuba Wojewódzki promuje w swoim programie na TVN Caroline Derpieński czy Elon Musk „zniszczył Twittera”. Pierwsze wideo, dotyczące oskarżeń w kierunku polskich youtuberów na jego kanale pojawiło się 17 września i traktowało głównie o Stuu. Kolejne, dodane 26 września, dotyczyło Gargamela.

Profil Konopskiego na YouTube śledzi ponad 1,77 mln subskrybentów, na Instagramie obserwuje go 832 tys. ludzi, a na Twitterze 240 tys. osób. Mikołaj Tylko ma też serwer na Discordzie, który nazywa się „Horda Konopa”.

Afera Konopskyy – Leksiu z Teamu X

Na początku 2022 roku Konopskyy zamieścił w sieci wtedy – swój najgłośniejszy materiał. Dotyczył on prywatnych rozmów jakie 23-letni wówczas Leksiu z Teamu X prowadzić miał z nastolatkami. Wysyłał on do nich swje nagie zdjęcia i sugerował, aby odwdzięczyły się tym samym. Zapowiadał, że chętnie je odwiedzi, aby uprawiać z nią seks. Według Konopskiego jedna z dziewczyn, która otrzymywała te wiadomości, miała wtedy 14 lat. Później okazało się jednak, że Mikołaj Tylko podał błędną informację, a dziewczyna była w rzeczywistości o rok starsza.

Sam Leksiu w nagraniu zamieszczonym na Instagramie przepraszał, twierdząc, że nie miał pojęcia, że dziewczyna ma mniej niż 18 lat. – Nigdy bym nie podejrzewał że może mieć mniej niż 18 lat, nigdy w życiu też nie prowadziłbym konwersacji w ten sposób z osobą, której który byłbym świadom wiedziałbym że jest nieletni – mówił. – Jest mi cholernie wstyd za poziom niektórych konwersacji, które utrzymywałem z kobietami, za niektóre teksty, które się pojawiały. Przepraszam wszystkich, którzy zostali dotknięcie tą sytuacją – dodał. Po zarzutach Leksiu odszedł z Teamu X i zniknął z social mediów.

Konopski usunął ostatecznie główny materiał o Leksiu, przeprosił też za podanie złego wieku jednej z potencjalnych ofiar youtubera.

Czytaj też:

Nowe fakty ws. „Pandora Gate”. Konopskyy opublikował film ws. afery pedofilskiej youtuberówCzytaj też:

„Pandora Gate”. „Młodzież nie wie kim jest Polański, ale zna idola z YouTube'a. Może być z nim w kontakcie siedząc obok ciebie”