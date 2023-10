Young Leosia nie może wydostać się z Izreala. „Słyszeliśmy kolejny dźwięk alarmowy”

W sobotę 7 października 2023 terroryści z Hamasu przedarli się do Izraela drogą powietrzną, lądową i morską i wystrzelili tysiące rakiet. Hamas ogłosił rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej. W odpowiedzi Izrael rozpoczął atakowanie celów w Strefie Gazy. Salwy rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy uruchomiły syreny alarmowe aż po Jerozolimę.

Dowódca wojskowy Hamasu Mohammed Deif wezwał Palestyńczyków od wschodniej Jerozolimy po północny Izrael do przyłączenia się do walki oraz „wypędzenia okupantów i zburzenia murów”.

Young Leosia relacjonuje atak na Izrael

Sytuacja jest naprawdę niepokojąca a jedną z osób, które utknęły w atakowanym kraju, jest polska raperka Young Leosia. Artystka od rana relacjonowała sytuację. — Ogólnie jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael — zaczęła dziewczyna. w dalszej części pokazując widok na morze, podkreśliła, że codziennie rano w tym miejscu było wielu surferów i nie tylko. — Ludzie chodzili sobie z pieskami, a teraz ledwo tutaj jeżdżą samochody. Od rana wystrzeliły już trzy czy cztery rakiety. Przed chwilą słyszeliśmy kolejny dźwięk alarmowy. Wybuchła też kolejna rakieta — wyznała.

W dalszej części przyznała, że chce dostać się na lotnisko. — Będziemy próbowali dzisiaj jakoś wrócić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo wojsko palestyńskie przemieszcza się tutaj do Tel Awiwu — przyznała.

Kolejna relacja w mediach społecznościowych pojawiła się już z lotniska, gdzie gwieździe udało się przedostać. Przyznała jednak, że nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. — Akcja rozwija się w ten sposób, że jest opcja, że zamkną lotnisko. Nie lecimy tym samolotem, którym mieliśmy wracać wieczorem. Jedziemy na lotnisko i będziemy próbowali wsiąść do jakiekolwiek samolotu zagranicznego np. do Turcji. Trzymajcie kciuki za powodzenie akcji – mówiła.

Wspomniała też o wątku politycznym. – Dużo osób pisało mi w prywatnych wiadomościach, że to Izrael wywołuje ten konflikt od dłuższego czasu i to nie jest tak, że Palestyna zaatakowała Izrael. Nie chcę się na te tematy polityczne wypowiadać, bo prawdopodobnie jest tak, jak mówicie, że Izrael był agresorem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy konflikt, to powiedziałam, że Palestyna zaatakowała, ponieważ to oni konkretnie pierwsi wystrzelili rakiety – podkreśliła.

Jeszcze kilka dni temu Young Leosia odpowiedziała na wiadomości, z których wynikało, że gwiazda może przebywać na Ibizie. – Mordki, jakby ktoś z was się jeszcze nie zorientował, nie jestem na wakacjach na żadnej Ibizie, tylko w Izraelu. Są to prywatne wakacje, które były planowane od jakiegoś czasu – wyznała celebrytka.

