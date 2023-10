Kamila Boś z „Rolnik szuka żony” prezentuje opaleniznę. „Piękna syrena”

Piękna rolniczka po tym, jak opadł medialny szum związany z jej osobą, zaczęła chętniej dzielić się swoim życiem w sieci. Profil Kamili Boś na Instagramie obserwuje ponad 174 tysiące osób, a ona sama reklamuje już poprzez niego masę produktów. Z jej mediów społecznościowych wynika też, że jej sławną koleżanką jest sama Blanka Lipińska, autorka cyklu „365 dni”.

Kim jest Kamila Boś?

W lutym Kamila Boś świętowała hucznie swoje 30 urodziny i chociaż trudno w to uwierzyć minęły już prawie dwa lata od jej udziału w 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Tam poznaliśmy ją jako właścicielkę kilku hali z pieczarkami. Została przedstawiona widzom jako kobieta, która uwielbia podróże, zabawę i taniec. „ Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i posiada umiejętność dobrej organizacji czasu. Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół” – podawał program.

Boś pobiła rekord programu „Rolnik szuka żony” – otrzymała najwięcej listów w historii formatu, jednak mimo to, nie udało jej się związać z żadnym z kandydatów na potencjalnego męża.

– Uważam, że nie ma czegoś takiego, że jestem za bardzo wybredna. Ja po prostu wiem, co mnie pociąga w drugiej osobie – mówiła w „Pytaniu na Śniadaniu”, pytana o tę kwestię. Rolniczka zapewniła też, że w programie szukała partnera, a nie pracownika. – To nie jest tak, że by się przydał. Przydałby się na pewno do życia. Ja sobie tutaj na pieczarkarni bardzo dobrze radzę, mam super załogę więc... No, nie szukam pracownika, tylko miłości – podkreśliła.

Kamila Boś pokazała się w stroju kąpielowym. Zdjęcia z wakacji rolniczki

Z mediów społecznościowych Boś wynika, że wciąż jest singielką, jednak widać, że korzysta z życia pełnymi garściami. Od jakiegoś czasu chwaliła się w sieci ujęciami ze swoich wakacji. Jej ostatni post zawierał zdjęcia 30-latki w stroju kąpielowym. „Ostatni dzień urlopu, to czas na fotki. Były wycieczki, zwiedzanie, przygody, leżakowanie ale cieszę się, że wracam” – napisała.

Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych jej figurą internautów. „Oj aleś jesteś prześliczna”; „Super fotki”; „Zawsze piękna”; „Niczym Sharon Stone”; „Do dzisiaj żałuję, że nie zgłosiłem się jak byłaś w rolniku”; „Piękna syrena” – piszą internauci.

Wszystkie fotki, zamieszczone przez Kamilę Boś podczas wakacji, obejrzycie w naszej galerii. Podoba wam się jej styl? Dajcie znać w komentarzach!

