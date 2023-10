Za nami odcinek „Damy i wieśniaczki” z Caroline Derpieński. Ciepłe komentarze widzów

W środę 4 października stacja TTV wyemitowała piąty odcinek 7. serii programu „Damy i wieśniaczki”. Format ma na celu pokazanie bogatym kobietom, które przyzwyczajone są do wysokiego standardu życia, jak wygląda prawdziwe życie na wsi, w mało ekskluzywnych warunkach i przy znacznie mniejszych funduszach. W tym czasie tytułowa „wieśniaczka” zostaje z kolei wrzucona w świat „damy”.

Caroline Derpieński w „Damach i wieśniaczkach”

W ostatnim odcinku programu udział wzięła polska celebrytka Caroline Derpieński. Zamieniła się ona „życiem” z panią Anią z Brennej.

„Caroline Derpieński to niezaprzeczalnie dama, celebrytka, skandalistka i kobieta sukcesu. Ania z Brennej to wrażliwa młoda dziewczyna, która gra na gitarze, pracuje na roli i próbuje od dawna zwalczyć w sobie nieśmiałość. Jak się okazuje: zarówno Caroline, której przyjdzie zmierzyć się z bydłem w oborze, oraz ciężką pracą w zbiorowej gastronomii, jak i Ani, która pozna najciemniejsze strony pracy modelek, nie będzie łatwo” – mogliśmy przeczytać w opisie odcinka.

„Damy i wieśniaczki” z Caroline Derpieński. Obejrzyj fragment programu

Tuż po emisji epizodu z Derpieński w jednej z głównych ról, stacja TTV pokazała jego fragment w internecie. Pod wideo zaroiło się od komentarzy widzów, którzy pozytywnie ocenili występ celebrytki.

„Carolina jest moim zdaniem ciepłą i szczerą osobą. Jestem empatką, to wiem. A to że rozwaliła Dziewczyna system tymi dollarsami i swoim zachowaniem to świadczy tylko o jej inteligencji biznesowej. Wszyscy jej nie nie lubili, a teraz pół PL ją kocha”; „Mówcie co chcecie, ale fajnie dziewczynę podbudowała i dała jej wiarę w siebie”; „Bardzo fajnie i sympatycznie tu wyszła i się zachowywała. Bez wywyższania i do tej dziewczyny tak fajnie podeszła bardzo fajny odcinek”; „Ona ma pomysł na siebie i ma w nosie wszystko i wszystkich. Ja tu zobaczyłem dobrą i wrażliwą dziewczynę”; „Caroline zaskoczyła mnie pozytywnie. Bardzo sympatyczna dziewczyna”; „Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Każdemu należy dać szansę”; „Zmieniłam zdanie o Caroline. Jest super. Miła, ciepła, pozytywna”; „Co jak co nie lubię Karoliny w pewnych kwestiach, ale tutaj pokazała się na wysokim poziomie” – piszą internauci.

