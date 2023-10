Stevie Nicks doczekała się własnej lalki Barbie! Gra na tamburynie

Stevie Nicks grała w niedzielę 1 października koncert w Madison Square Garden w Nowym Jorku. W pewnym momencie zwróciła się do publiczności mówiąc, że ma dla nich niespodziankę. Widownia zamarła, a piosenkarka pokazała wtedy Barbie – stworzoną na swoje podobieństwo przez firmę Mattel.

Barbie Stevie Nicks jest inspirowana albumem Fleetwood Mac „Rumors” z 1977 roku. Ma na sobie czarny strój, masywne buty, w dłoni tamburyn. To lalka z kolekcji „Barbie Music Series”, do których należą też między innymi lalki Tina Turner, David Bowie czy Celia Cruz.

Tuż po swoim niedzielnym koncercie Stevie Nicks napisała na platformie X (dawny Twitter – red.), że gdy zobaczyła lalkę, przypomniała sobie samą siebie w wieku 27 lat. „Wszystkie wspomnienia związane z wyjściem na dużą scenę w tym czarnym stroju i tych cudownych butach wracają w błyskawicznym tempie. I teraz widzę siebie w jej twarzy” – czytamy.

Lalka Barbie Stevie Nicks trafiła do już do sprzedaży. Trzeba zapłacić za nią 55 dolarów.

Stevie Nicks. Kim jest?

75-letnia Stevie Nicks jest amerykańską ikoną ze względu na swoją karierę solową jak i występy w grupie Fleetwood Mac. W całej swojej karierze napisała ponad czterdzieści singli, które znajdywały się na najwyższych miejscach list przebojów. Do jej solowych hitów zaliczają się takie utwory jak „Edge of Seventeen”, „Leather and Lace”, „Stop Draggin’ My Heart Around”, „After the Glitter Fades”, „Stand Back” i „Rooms on Fire”. Nicks została nominowana do siedmiu nagród Grammy jako artystka solowa, oraz pięć razy z Fleetwood Mac, z czego jedna nominacja stała się wygraną.

