Grzegorz Markowski w żałobie. Nie żyje legenda zespołu Perfect

Grzegorz Markowski pogrążony w żałobie. Nie żyje legendarny realizator Perfectu – Jerzy Oliwa. Artysta nie dożył charytatywnego koncertu, podczas którego miały być zbierane fundusze na jego leczenie.

Jerzy Oliwa od lat walczył z chorobą. Kiedy dowiedzieli się o tym jego przyjaciele z branży, postanowili zorganizować koncert. Całość dochodu planowano przeznaczyć na leczenie artysty. Wydarzenie miało odbyć się w klubie Forty Kleparz. To właśnie na stronie tego miejsca pojawiła się informacja o śmierci Oliwy.

„Jurka Oliwy już nie ma z nami. Odszedł dziś do swoich koleżanek i kolegów artystów zrealizować im najpiękniejszy koncert – już tam w niebie”. – czytamy. Mimo to wydarzenie się odbędzie i będzie poświęcone pamięci artysty. „My również, wspólnie z jego przyjaciółmi 22.10, postaramy się zagrać dla Niego koncert, który będzie hołdem od nas wszystkich. Bądźcie z nami, aby uczcić pamięć naszego przyjaciela” – napisali organizatorzy. W dalszej części zdradzili, na co zostanie przeznaczony dochód z koncertu. „Całkowity dochód z koncertu przekażemy rodzinie Jurka. W imieniu całej naszej społeczności składamy najszczersze kondolencje wszystkim bliskim” – napisano.

Już wcześniej było wiadomo, że dla Jerzego Oliwy m.in. zagrają: Krzysztof Cugowski, Artur Gadowski i Patrycja Markowska. Na scenie pierwszy raz od dawna pojawi się też Grzegorz Markowski. Wokalistka nie występuje z zespołem Perfect, ale wieloletniego realizatora dźwięku postanowił zrobić wyjątek.

Wydarzenie odbędzie się 22 października 2023 roku.