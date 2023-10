Derpieński ostro o Rubikach: Nie stać ich na życie w Miami

Agata i Piotr Rubikowie razem z dwoma córkami przenieśli się za ocean. Od kiedy zaczęli nowe życie, chętnie relacjonują adaptację do nowego miejsca. Internauci poznali szczegóły podróży na drugi koniec świata z psem, mogli zobaczyć mieszkanie Rubików, dowiedzieć się, dlaczego samochód kupili na raty, a nie za gotówkę, a także poznać wrażenia Alicji i Heleny z nowych szkół.

Rubkowie pojawili się na „Domówce u Dowborów”

Ostatnio jeszcze więcej o swojej przeprowadzce Rubikowie opowiedzieli podczas „Domówki u Dowborów”. W rozmowie z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem niespodziewanie pojawił się wątek Caroline Derpienski. Jeden z internautów ocenił celebrytkę jako zagrożenie. Jej nazwisko wymienił razem z atakami tygrysa i huraganami.

„Floryda to nie jest dobre miejsce dla turystów z dziećmi. Częste huragany, rekiny tępogłowe, 450 tygrysich ataków w zeszłym roku. W klubach i restauracjach masowy alkoholizm, narkomania, prostytucja. Nawet Derpienski tam biega bez majtek” – stwierdził fan. Ten komentarz nie umknął żonie dyrygenta. „Najgorsi ci, co bez majtek biegają” – napisała Agata Rubik.

Caroline Derpieński uderza w Rubików

Pudelek postanowił skontaktować się z Caroline Derpieński, która ostro oceniła Rubików. – Dla mnie ci ludzie to jeden wielki cyrk. Nie stać ich na życie w Miami, a na siłę próbują udawać super życie na Florydzie, pracując co chwilę w Kolbuszowie i innych polskich dożynkach, aby opłacić, chociaż podstawowe mieszkanie – zaczęła celebrytka.

Następnie stwierdziła, że całe zamieszanie było zaplanowane i było „działaniem marketingowym, by zdobyć popularność i »światowość« jak najszybciej”. Dodała, że nie wróży Rubikom przeniesienia się do USA na stałe. – Za maks dwa miesiące powiedzą nam, że nie wyszło im w Miami (bo nie mają dolarsów) i będą kosić na Polakach szmal na opowieściach o amerykańskim życiu. Cyrk, cyrk, cyrk i zakłamanie – kontynuowała.

Później Derpieński oceniła, że Agaty Rubik nie stać na wystawne życie w Miami. – Widać, że zazdrości mi bogatego życia w Miami, bo sama jak wyda dolary na podstawowe produkty spożywcze, to już płacze, że Miami takie drogie, a co dopiero jakby miała chodzić co chwilę jak ja do najdroższych restauracji. Auto na kredyt, pieniądze ciągnięte od Polaków z dożynek – powiedziała redakcji wspomnianego portalu.

Na koniec wbiła jeszcze jedną szpileczkę. – Ona to by chętnie bez majtek latała po knajpach. Ale po pierwsze, trzeba mieć pieniądze, żeby pójść do knajpy w Miami, a ona ciągle stęka, że ich nie ma. Po drugie, trzeba być wpuszczonym do dobrej knajpy, co jej nie grozi – podsumowała.

