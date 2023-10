Piotr Stramowski naprawia plakaty „Zielonej granicy” i zwraca się do Andrzeja Dudy. „Taki przykład dajesz pan Polakom, wstyd”

Film „Zielona granica” podczas pierwszego weekendu wyświetlania w kinach zobaczyło 137 435 widzów, co stanowi najlepszy wynik otwarcia wśród polskich filmów w 2023 roku. W zaledwie 10 dni od polskiej premiery, film zobaczyło w kinach aż 425 194 widzów.

Mimo to, przeciwnicy produkcji polskiej reżyserki, w tym politycy rządu, którzy zapowiadali m.in. wyświetlanie w kinach spotu przed filmem „Zielona granica”, bojkotowali obraz i jego przekaz. Jarosław Kaczyński mówił o „przemyśle propagandy”. Słychać było też głosy, że to film „antypolski”. Wśród osób krytykujących produkcję był prezydent Andrzej Duda.

– Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła „Tylko świnie siedzą w kinie”, znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie. Jest mi przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany; który, jak słyszałem, w zdecydowany sposób oczernia polskich funkcjonariuszy – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Polskiej.

Piotr Stramowski do Andrzeja Dudy: Wstyd, panie prezydencie, wstyd!

Teraz Piotr Stramowski, który wcielił się w „Zielonej granicy” w Maćka, postanowił nagrać na swoim InstaStory przesłanie do samego prezydenta. Zrobił to w odpowiedzi na atak na film Agnieszki Holland. Relację zaczyna od tego, że zdrapuje napis „Tylko świnie siedzą w kinie” z plakatu obrazu, zawieszonego przed Kinem Luna w Warszawie.

– A kto takie słowa wypowiedział? Otóż nasz prezydent — pan Andrzej Duda. Jest mi wstyd, że żyję w takim kraju, w którym rządzą ludzie bez skrupułów, bez sumienia, którzy opluwają nasz kraj, robią, co chcą. Są to ludzie bez serc, o braku jakiejkolwiek inteligencji emocjonalnej, nie mówiąc już o innym rodzaju inteligencji... Wstyd, panie prezydencie, wstyd! – mówi Stramowski. – Taki przykład dajesz pan Polakom, wstyd. Jeszcze do tego brak empatii i ciągłe kłamstwa. Nie pozdrawiam i nie głosuję na PiS! – zaznaczył w kolejnym nagraniu aktor.

